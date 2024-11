Més de 4.100 alumnes tornen a les aules gairebé un mes després de la tràgica dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els serveis d’emergència, encarregats de la recerca i rescat de desapareguts per la riuada provocada per la dana del 29 d’octubre a València van localitzar ahir el cos sense vida d’una altra víctima al terme de Vilamarxant. Es tracta del cadàver d’un home, encara per identificar, amb la qual cosa els morts ascendirien a 222 i les persones desaparegudes que es continuen buscant serien quatre.

Per una altra banda, un total de 4.118 alumnes d’onze centres educatius dels municipis afectats per la riuada van tornar ahir a les classes. L’alumnat de tres centres educatius ha estat resituat en altres instal·lacions amb servei d’autobús facilitat per la conselleria d’Educació.

Per la seua part, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va exigir al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, i al president de la diputació de València, Vicent Mompó, el llistat d’empreses i el pla de treball de neteja de garatges i baixos que s’han convertit en un “problema de seguretat” després de la dana i que ha “d’articular-se ja”.