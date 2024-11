El PSOE inicia el rearmament electoral i critica l'“ofensiva judicial” del PP

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El 41è congrés federal del PSOE va arrancar ahir a Sevilla amb l’objectiu de rearmar el partit de cara al pròxim cicle electoral i de fer pinya davant l’ofensiva judicial que denuncien que està orquestrant el PP a través dels tribunals contra la cúpula de la formació. De fet, la vicesecretària general del PSOE i vicepresidenta del Govern de l’Estat, María Jesús Montero, va arrancar el conclave acusant el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, de tenir un “discurs colpista”, després de demanar aquest la dimissió de Sánchez, pels “escàndols” i procediments judicials que afecten, entre altres, el germà i la dona del president, el fiscal general de l’Estat, l’exlíder socialista de Madrid Juan Lobato o els ministres esmentats per Víctor de Aldama en la trama del cas Koldo.

Al marge de les polèmiques judicials, el congrés federal, que s’allargarà fins demà, vol servir com a tret de sortida de la renovació territorial que es vol emprendre abans de les eleccions del 2027, i que ja s’ha precipitat a Madrid amb la dimissió de Lobato. Sánchez, que serà reelegit com a secretari general, preveu també renovar la seua direcció, malgrat que no s’esperen canvis en el seu nucli dur.

Un dels temes que es tractaran durant el conclave serà finançament singular pactat entre ERC i el PSC, que compta amb moltes veus crítiques dins del partit, malgrat que el debat s’espera bastant descafeïnat, ja que la ponència, bastant ambigua, ni tan sols esmenta el finançament singular de Catalunya.

“S’ha publicat? Si no, sembla que arriba de Fiscalia”

L’exsecretari general del PSOE de Madrid Juan Lobato va rebre a primera hora del matí del 14 de març un missatge de Pilar Sánchez Acera, llavors assessora de Moncloa, amb l’email en què Alberto González Amador, el nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, reconeixia delictes fiscals. Lobato va preguntar com s’havia aconseguit aquesta carta, a la qual cosa ella va contestar: “Perquè arriba, la tenen els mitjans.” Així consta en l’acta notarial en què Lobato va protocolitzar aquests missatges per deixar-ne constància i que ahir va entregar al magistrat del Suprem que investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz. Ho va fer amb el seu telèfon mòbil després de declarar com a testimoni. Necessitava saber “d’on la trec, perquè si no sembla que me l’ha donat Fiscalia”, explica ell a Sánchez Acera, que acaba contestant-li un “ja està” una mica més tard i li envia un enllaç amb la carta publicada al diari El Plural, el primer mitjà que se’n va fer ressò. Lobato va anar al notari després que el Suprem imputés el fiscal per deixar constància d’aquests missatges i evitar responsabilitats. “Ja sabeu que els socialistes, sempre amb la veritat i la llei al davant”, va afirmar després de declarar.