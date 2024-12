El PSOE de Sánchez es reivindica davant la “cacera” contra la seua figura

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSOE, reunit a Sevilla en el seu 41 Congrés Federal, va anar ahir a totes per defensar-se dels casos que han enterbolit el conclave que va donar suport a Pedro Sánchez i va denunciar que l’estratègia d’“assetjament i demolició” de la dreta utilitza “falsedats” i “mentides” fins a arribar a una “cacera humana” contra ell.

Són termes que va fer servir el secretari d’Organització, Santos Cerdán, al presentar ahir el seu informe de gestió, amb paraules molt similars a les empleades per altres dirigents del PSOE, que van coincidir a rebutjar de ple totes les acusacions abocades contra els socialistes i el mateix Sánchez.

“No hi ha hagut mai en democràcia un atac similar contra un president legítim”, va proclamar Cerdán, que va arrancar els aplaudiments del gairebé miler de delegats i nombrosos convidats al conclave quan va emfatitzar que les “mentides” abocades pel PP i la dreta contra els socialistes també ho són “en seu judicial”. Davant d’aquestes acusacions de corrupció –com les que ell mateix va rebre del presumpte comissionista implicat en el cas Koldo, l’empresari Víctor de Aldama– va cridar la família socialista a reaccionar i fer-los “front”.

Amb arguments semblants es va defensar als passadissos del congrés el secretari general dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, de la seua imputació en la investigació oberta per la contractació de David Sánchez, germà del president del Govern espanyol. “No em preocupa gens en absolut, el que em preocupen són les falsedats, les mentides i les denúncies falses”, va assegurar.

Només es va desmarcar d’aquest argumentari el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, sempre crític amb la direcció del partit, al recomanar que s’eviti el paper de “víctima” quan es governa i trobar a faltar més autocrítica de la seua formació.

El plenari va servir d’escenari per homenatjar els expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán, les condemnes dels quals pel cas dels ERO falsos van ser anul·lades pel Tribunal Constitucional i que van ser ovacionats. Sánchez, que no va parlar, ja va avançar a les xarxes socials: “El millor encara ha de venir.”

El PSOE va resoldre el debat intern sobre el model de finançament que planava sobre el conclave amb un text genèric que compagina bilateralitat i multilateralitat, que recull les “singularitats”, i que aposta per un model de finançament “federal”.

El text especifica que la reforma del sistema “haurà de garantir més recursos per a totes les comunitats reforçant els serveis públics i reconeixent les singularitats i les diferents variables determinants en el seu cost”, per la qual cosa al final “garanteixi la igualtat de drets en l’accés als serveis públics independentment del territori on es visqui”.

Els socialistes van anar llimant les 400 esmenes presentades per les diferents federacions territorials, agrupacions i militants. Només van arribar a la comissió un total de vuitanta-vuit esmenes. Dotze van ser denegades, incloses les que feien referència a la bilateralitat, i les altres 66 es van acabar transaccionant.

PP: “El de Sevilla pot dir-se el congrés dels imputats”

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va considerar ahir que el PSOE ja està en una situació de “decadència” i “corrupció sistèmica” i va recalcar que els càrrecs socialistes estan desitjant que acabi el seu congrés de Sevilla, ja que ha començat amb “un nombre d’imputats” però “pot anar a més en la clausura”. “El PSOE el que celebrarà realment és una cerimònia de la corrupció. El congrés dels imputats es podria denominar perfectament aquest congrés que estan celebrant”, va assegurar en l’obertura de la XXVII Intermunicipal del PP a Valladolid. Així mateix, va replicar al PSOE, que va acusar Alberto Núñez Feijóo de tenir un “discurs colpista”, que pretendre “acabar amb la dreta” sí que és tenir un “projecte colpista”. Els populars van criticar que Sánchez prengui com a exemple Chaves i Griñán després de rebre’ls com a “herois” al conclave socialista.