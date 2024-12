Sánchez, reelegit com a líder del PSOE, anuncia una empresa pública d'habitatge

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va ser reelegit ahir, sense rival, com a secretari general del PSOE. Va assegurar que segueix amb “més ganes, més il·lusió i més força que mai” i que no pensa fer un pas enrere o al costat, i va citar tots els socialistes a guanyar les eleccions autonòmiques, locals i generals el 2027. “La decisió és que, si alguna cosa toca ara –ens toca a tots i a mi el primer–, és fer un pas cap endavant. No a un costat ni enrere, sinó un pas endavant. Tinc més ganes, més il·lusió i més força que mai! Per a mi és un gran honor ser el secretari general del PSOE”, va clamar Sánchez.

En el seu discurs de clausura del 41 Congrés Federal del PSOE celebrat a Sevilla, davant de 7.000 assistents, va adoptar un to solemne per llançar un missatge d’optimisme als socialistes davant el “gris malastruc” de la dreta i la ultradreta i va negar que el seu partit estigui feble. En aquest sentit, va reiterar que la recepta per fer front a la dreta i la ultradreta és governar. Va lamentar els atacs successius dels quals està sent objecte el partit i va prometre que “a cada atac seu hi haurà una nova política progressista aprovada al Butlletí Oficial de l’Estat”. Sánchez va aprofitar per anunciar la creació d’una gran empresa pública d’habitatge que, segons va afirmar, s’encarregarà de construir i gestionar vivendes des de l’Administració General de l’Estat. Així mateix, va donar les gràcies a la militància per “donar sempre la cara, en els bons moments i també en els dolents, quan cal defensar la veritat davant de tanta mentida i la democràcia davant de les conductes autoritàries” en la política espanyola.

Els socialistes escullen la nova executiva, de la qual forma part la lleidatana Montse Mínguez

El president va treure pit del treball portat a terme des del seu govern i va manifestar “amb rotunditat” que Espanya “viu un dels millors moments de la seua història” i que els socialistes espanyols són un referent a Europa i la resta del món. Va instar tota la família socialista a seguir per aquest camí, encara que va admetre que les metes perseguides “no són fàcils d’assolir” entre altres motius per la complicada “aritmètica parlamentària” i al tenir al davant l’“oposició més deslleial d’Europa”.

En el congrés es va elegir també la nova executiva del PSOE, amb el 90% dels vots, que augmenta a 54 membres, respecte al 49 de l’anterior. Hi figura la lleidatana Montse Mínguez, que ocupa el càrrec de secretària de Treball, Economia Social i Autònoms.

Feijóo diu que “els espanyols faran fora Sánchez”

“Aguanta, Pedro, no dimiteixis perquè no et mereixes anar-te’n amb un mínim d’honor, perquè et farem fora els espanyols lliurement i democràticament.” Aquest missatge va llançar ahir el líder del PP, Núñez Feijóo, davant de 2.000 dirigents del partit, després de la reelecció de Sánchez al capdavant del PSOE. Creu que “aguantarà tot el que li deixin els seus socis, que s’estan convertint en còmplices”.

Turull veu en el PSOE “trilerisme polític”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va criticar el “trilerisme polític” del PSOE i el paper del PSC en el finançament singular per a Catalunya. “El PSOE ha fet un exercici de trilerisme polític perquè no es pot ser bilateral i multilateral alhora, no es pot ser singular per a un i singular per a tothom alhora”, va dir, i va acusar el president de la Generalitat, Salvador Illa, de “servilisme a la Moncloa”.