Caos polític a Corea del Sud, amb llei marcial inclosa

Corea del Sud va viure ahir una jornada caòtica i incerta per la proclamació de la llei marcial per part del president, Yoon Suk-yeol. El mandatari va anunciar aquesta mesura sense previ avís després d’acusar l’oposició de portar a terme “activitats antiestatals” vinculades a Corea del Nord. Ja de matinada, el president va decidir revocar-la i va ordenar la retirada dels militars desplegats després d’haver estat rebutjada prèviament per l’Assemblea Nacional. És la primera vegada que s’aplica al país des del 1980.

Yoon va proclamar la llei marcial poc després que el Partit Demòcrata, que té majoria a l’Assemblea Nacional, aprovés sense comptar amb el suport del governant Partit del Poder Popular de Yoon uns pressupostos generals per al 2025 amb múltiples retallades.

Després de la declaració, militars sud-coreans van irrompre al Parlament, on es van trobar amb l’oposició de parlamentaris mentre es votava una moció a favor de la derogació de la llei marcial.

Com a conseqüència de la derogació, els militars van abandonar finalment l’edifici.

Mentrestant, milers de persones es van congregar davant de l’Assemblea Nacional per protestar exigint la dimissió del president. Durant les protestes es van produir enfrontaments contra la policia militar, arribant fins i tot a ser apuntats amb armes.