El TS cita el cap de Gabinet d'Ayuso en el cas contra Álvaro García Ortiz

El Tribunal Suprem (TS) ha citat els dies 8 i 9 de gener com a testimoni Miguel Ángel Rodríguez, cap de Gabinet de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, així com vuit periodistes de diferents mitjans, en el marc de la causa on investiga el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per la presumpta revelació de secrets contra el nòvio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador. L’instructor del cas, el magistrat Ángel Hurtado, va accedir així al que sol·liciten el mateix García Ortiz i la cap de la Fiscalia provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, també imputada. Ambdós volen que el jutge i les parts preguntin a Rodríguez si va ser ell qui va filtrar els correus electrònics entre l’advocat de González Amador i el fiscal que l’està investigant per un presumpte frau fiscal.

L’Advocacia de l’Estat, que exerceix la defensa del fiscal general, va demanar la citació del cap de Gabinet d’Ayuso en un escrit en el qual defensa que “existeixen indicis que ell va accedir si més no a una part del contingut d’aquells correus” abans que el mateix García Ortiz. En aquest context, Rodríguez va afirmar ahir que acudirà “amb total tranquil·litat” a declarar i va afirmar que “respondrà” al jutge les preguntes que li faci. Ayuso va afirmar que el seu cap de Gabinet “contarà el que sap” i “desmuntarà falòrnies”. Va aprofitar per carregar contra el Govern espanyol i va censurar la “utilització malintencionada de l’Estat de Dret per protegir la família de Pedro Sánchez,”.

El jutge només troba 40 euros en la primera anàlisi dels comptes bancaris de Begoña Gómez

La Fiscalia de Badajoz va recórrer la imputació de David Sánchez, germà del president espanyol, i del president de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, al considerar que no es “determinen els fets concrets d’imputació”. Ambdós estan citats a declarar com a investigats pel Jutjat d’Instrucció 3 de Badajoz en la causa oberta per delictes de tràfic d’influències, malversació i prevaricació en relació amb la contractació del germà de Sánchez a la Diputació.

D’altra banda, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar al Senat que la col·laboració de l’empresari Víctor De Aldama, el presumpte aconseguidor del cas Koldo, amb la Guàrdia Civil es remunta al 2017, quan governava el PP amb Mariano Rajoy. A més, el jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va sol·licitar a un jutjat d’Alcobendas que investigui si l’empresari va cometre un delicte de tinença il·lícita d’armes per la carrabina que l’hi va trobar en un escorcoll.

En un altre ordre de coses, el jutge Juan Carlos Peinado ha rebut una llista “incompleta” amb onze comptes bancaris en què figura Begoña Gómez, l’esposa de Sánchez, amb un saldo total de 40,25 euros. Els únics en què es reflecteix algun saldo són dos en els quals figura com a titular: un amb 40,10 euros i un altre amb 0,15 euros. La resta estan a zero euros. D’altra banda, l’exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato va explicar que no contempla presentar-se com a candidat a les primàries del partit, si bé mantindrà el seu escó a Assemblea i Senat.

Feijóo acusa Sánchez d’“entendre la democràcia al revés”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que, “de moment”, el presumpte aconseguidor del cas Koldo, l’empresari Víctor de Aldama, ha “mentit menys” que el president espanyol, Pedro Sánchez, al qual els populars preveuen cridar a la comissió d’investigació al Senat. “Quan sapiguem quin és el mapa de la corrupció que afecta el president, el cridarem al Senat. Però avui fa falta un mapa i una cantimplora per ordenar aquest disbarat en el qual vivim”, va dir en una entrevista a Telecinco, en què va acusar Sánchez d’“entendre la democràcia al revés”. “Aplaudeix condemnats i critica jutges”, va dir.El PP també va censurar al Senat els escàndols que escatxiguen el Govern central. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va replicar que “la veritat prevaldrà” i va afirmar que els populars “acabaran demanant perdó per les seues mentides”.

El PSOE podrà ser acusació popular en el cas Koldo

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno va admetre ahir la personació del PSOE com a acusació popular en el cas Koldo, en què s’investiga el presumpte cobrament de comissions il·lícites per la venda del material sanitari durant la pandèmia. Per això, imposa al partit dipositar una fiança de 5.000 euros en metàl·lic en el termini de deu dies. El Tribunal Suprem investiga per aquest cas l’exministre de Transports José Luis Ábalos, atesa la seua condició d’aforat.