Bronca entre Govern central i PP pel repartiment de migrants menors

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Executiu espanyol, el PP i els governs de les Canàries i Ceuta no van aconseguir ahir arribar a un acord sobre la reforma de la llei d’estrangeria, la qual cosa a la pràctica suposa una posició comuna sobre el repartiment obligatori de menors migrants. Mentre Moncloa va acusar els populars de “bloquejar” les negociacions i estar “molt condicionat per les polítiques ultres de Vox”, el PP va arremetre contra el Govern central per no portar “cap proposta” a la cita d’ahir. La trobada es va produir després que Vox suspengués la vigília les negociacions pressupostàries amb el PP a totes les comunitats autònomes on el seu suport és necessari pel suposat acostament dels populars al PSOE en polítiques migratòries.

En aquest context, la ministra d’Infància, Sira Rego, va censurar que el posicionament dels d’Alberto Núñez Feijóo és “molt preocupant” i els va acusar de “ni tan sols entrar a debatre la possibilitat de buscar una solució puntual”. En aquest sentit, va retreure als populars que “la política de partit es posi per sobre” de l’atenció dels menors migrants i “les necessitats dels territoris”.

Per la seua part, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va insistir que la política migratòria de l’Executiu central provoca un “efecte cridada” i va censurar que el seu “únic objectiu és reformar la llei d’Estrangeria per imposar a les comunitats autònomes un repartiment dels menors no acompanyats que arriben” a Espanya. El PP exigeix reformar integralment la política migratòria abans d’establir l’obligatorietat de distribuir els menors no acompanyats entre les comunitats autònomes.

El president ceutí, Juan Jesús Vivas, va advertir que la situació a la ciutat autònoma és “insostenible” i va reclamar “una resposta d’Estat”.

Davant de la falta d’acord, Moncloa convocarà com més aviat millor les autonomies a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància en la qual s’abordarà de nou aquesta qüestió. El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que en el pròxim trimestre llançarà una estratègia per portar treballadors de l’Àfrica. Preveu fomentar les vies legals de migració i incrementar la inversió al continent africà.