Godàs, disposat que Junqueras sigui candidat a la Generalitat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El candidat de Nova Esquerra Nacional (NEN) a liderar ERC, Xavier Godàs, va afirmar ahir que l’exvicepresident i el seu rival per dirigir el partit per Militància Decidim, Oriol Junqueras, és un actiu polític del 2017 i no va descartar que amb el temps sigui candidat a la presidència de la Generalitat malgrat que sigui la seua candidatura la que s’acabi imposant en la segona volta del congrés, que se celebrarà dissabte. “El volem dins amb el paper significatiu que té. I un d’aquests papers significatius, en el seu cas, ha de ser, amb el temps, ser candidat a la presidència de la Generalitat si ho desitja”, va afirmar en una entrevista a SER Catalunya. “Si supera unes primàries, evidentment que sí”, va insistir Godàs, que va defensar la postura de la seua candidatura de desvincular la presidència i secretaria general d’ERC de càrrecs institucionals per mantenir l’entitat política del partit, en les seues paraules.

El candidat de NEN també va defensar consultar a la militància el suport del partit al president de la Generalitat, Salvador Illa, l’octubre del 2025 i, si surt que no, actuar en “moments clau”. “Hi ha elements clau en la governabilitat. Per exemple, a l’abordar o no abordar pressupostos”, va afirmar Godàs, que va afegir que també haurien de consultar si el partit hauria de continuar donant suport al Govern central.

Per la seua part, Junqueras va proposar incorporar una ponència “específica” sobre independència al congrés d’ERC, en el qual també es debatran les ponències polítiques i estratègiques. En declaracions juntament amb la candidata a secretària general del partit i líder d’ERC a l’ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, va detallar que aquestes ponències es debatran en el congrés que se celebrarà entre finals del mes de febrer i a mitjans de març una vegada elegida la nova direcció del partit. En aquest sentit, va proposar que aquesta ponència sigui redactada en part per persones que “han ocupat llocs rellevants en el món independentista”, i també es va obrir que ho facin membres de les altres candidatures.

Els dos candidats a la presidència d’ERC celebraran dijous un debat a dos dies de la votació per a la nova direcció del partit.