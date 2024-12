València honra les víctimes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La catedral de València va acollir ahir una missa funeral per les víctimes mortals a les inundacions causades per la dana del 29 d’octubre, a la qual van assistir els reis d’Espanya i on es va habilitar un espai a la zona central per a 400 familiars directes dels morts, que van ser saludats i acompanyats un a un després de l’eurcaristia pels monarques.

La missa, organitzada per l’arquebisbat de València en memòria de les 222 persones que van morir en les riuades de fa cinc setmanes en aquesta regió, va estar presidida per l’arquebisbe, Enrique Benavent, i concelebrada pels rectors i sacerdots de la zona zero, bisbes valencians, el consell episcopal i el Capítol de la Seu.

Gan Pampols cobrarà 84.050 euros anuals com a vicepresident i conseller per a la Recuperació

L’arquebisbe va subratllar que “els cristians no podem estar indiferents davant del sofriment” i va posar en relleu l’“esperit d’entrega” de tots aquells que s’han bolcat per alleujar el sofriment, ja sigui col·laborant en les parròquies o “des de les seues pròpies conviccions”.

A l’acte no va acudir el president del Govern, Pedro Sánchez, reunit a Madrid amb un empresari xinès del sector de l’energia per tractar sobre les seues inversions a Espanya. Va estar representat per la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero; el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres; la ministra de Ciència, la valenciana Diana Morant; i la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé. El Govern valencià hi va acudir en ple, amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, juntament amb líders del PP encapçalats per Alberto Núñez Feijóo.

Mazón, amb qui es van encarar alguns familiars, havia afirmat que, “a misses dites” i vist tot el que ha passat el 29 d’octubre, la jornada de la dana, “segurament el dia hauria estat diferent per a tothom”. El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social del País Valencià, Francisco José Gan Pampols, cobrarà un total de 84.050,70 euros anuals per exercir el seu càrrec.