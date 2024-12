Ábalos nega al Suprem haver cobrat comissions de l’empresari De Aldama

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre de Transports José Luis Ábalos ha negat aquest dijous davant del jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente haver cobrat comissions il·legals per part de l’empresari Víctor de Aldama a canvi de favors polítics o contractes públics durant la seua etapa al Ministeri

"No hi va haver cap comissió", ha assegurat als mitjans el també exsecretari d’Organització del PSOE a la sortida de la seua declaració a l’alt tribunal, on estava citat com investigat per la seua presumpta implicació en el conegut com a cas Koldo.

A més de negar el cobrament de comissions de cap tipus, Ábalos ha descarregat la responsabilitat en la gestió dels contractes de mascaretes que s’investiguen en el seu exassessor, Koldo García, que al seu torn era el que tenia relació amb De Aldama, segons informen EFE fonts jurídiques presents en l’interrogatori.

El que no ha fet ha estat apuntar cap a cap membre del govern espanyol, com tampoc no ha dit que la causa sigui una investigació política, com havia suggerit prèviament.

Durant la seua declaració, que s’ha estès tres hores, Ábalos ha rebutjat, punt per punt, les acusacions que va abocar en contra seu el presumpte aconseguidor de la trama, Víctor de Aldama, i els indicis que va recopilar en contra seu la Guàrdia Civil en un informe que va servir perquè el jutge de l’Audiència Nacional demanés la seua imputació al Suprem.

Segons la seua opinió, "res no ha quedat al tinter" en la seua compareixença, on "s’han tocat tots els extrems ja coneguts i publicats".

L’exministre creu haver donat davant del jutge "prou aclariments" i s’ha compromès a entregar oficialment la documentació que acreditaria la seua versió.

La seua declaració s’ha produït entre una gran expectació mediàtica amb una presència de mitjans de comunicació al Suprem que no es veia des de l’època del 'procés', en la qual ha estat la primera vegada que Ábalos ha donat explicacions davant d’un jutge des que esclatés el cas al febrer.

Ábalos ha arribat a les 09.40 amb taxi acompanyat del seu lletrat i ha abandonat el tribunal en un cotxe negre a les 14.50 hores després d’una compareixença en la qual ha respost totes les parts, inclòs al PP, l’única acusació popular present a la Sala.

De fet, aquesta ha estat una de les polèmiques de la jornada ja que el magistrat ha prohibit a sis de les acusacions populars personades en el Tribunal Suprem, a excepció del PP, que siguin presents a la Sala per seguir la declaració de l’exministre.

Aquest dimecres, Puente va acordar que el PP representi i exerceixi la direcció lletrada de les set acusacions populars personades, per ser la primera en fer-ho, per evitar dilacions indegudes. Avui, les acusacions han demanat al jutge de quedar-se a la declaració, encara que no intervinguessin, però Puente els ha negat aquesta possibilitat.

En declaracions als mitjans, les acusacions han denunciat que aquesta decisió busca "limitar l’accés a la justícia" i suposa "de facto l’abolició de les acusacions populars" més enllà de vulnerar el "principi d’igualtat d’armes". Encara que "el més greu" és que es pretén "expulsar a les acusacions populars", quan, han recordat, gràcies a elles s’han dut a terme les causes de corrupció més grans en aquest país.