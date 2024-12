Junqueras reprèn la presidència d'ERC a l'imposar-se a Godàs amb el 52,2% dels vots

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Junqueras tornarà a presidir ERC. El candidat de Militància Decidim va superar ahir a la segona volta del congrés dels republicans la candidatura liderés per Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional, imposant-se amb un 52,2% dels sufragis, per sobre del 42,2 per cent aconseguit pel seu rival. Líder de la formació entre 2011 i el mes de juny passat, Junqueras reprèn el timó d’ERC després d’una jornada electoral en què van participar via telemàtica 6.585 militants, gairebé el 82% del cens, uns registres lleugerament superiors als de la primera volta d’aquests comicis, que va ser del 81%. Amb la relació trencada amb bona part de la direcció sortint, començant per la que va ser la seua número dos durant tretze anys, Marta Rovira, que serà substituïda per Elisenda Alamany, Junqueras buscarà reflotar una ERC que manté un paper clau al Parlament i el Congrés malgrat que es troba en hores baixes: desallotjada de la Generalitat, amb uns 1.500 militants menys amb relació al 2019 i la pèrdua de mig milió de vots en comparació amb aquell mateix any. En números absoluts, Junqueras va rebre 3.437 vots i Godàs 2.777, mentre que 371 afiliats van votar en blanc (6,6%). La candidatura de Foc Nou d’Helena Solà va quedar fora de l’equació quan a la primera votació va rebre només el 12,6% dels sufragis.

Després de la reelecció, Junqueras va insistir que la seua voluntat és “sumar i construir majories al més àmplies possible” i va allargar la mà als integrants de les altres dos candidatures. “Només hi ha un partit. El temps de les candidatures ha acabat i la militància ha parlat”, va assegurar. Respecte al rumb que prendrà a partir d’ara la formació, va afirmar que “Esquerra és aquí per defensar els interessos de tots els catalans” i, en aquest sentit, va marcar una nova línia de negociació amb els socialistes exigint-los que “compleixin els acords” per firmar-ne de nous, com els pressupostos.

El 82% dels 8.000 militants cridats a votar hi van participar, un punt més que en la primera volta

Godàs, per la seua part, va afirmar que, malgrat la derrota, el canvi al partit és inevitable, per la qual cosa no es planteja entrar a la nova executiva ni crear un corrent intern. “Aquí res acaba, tot comença”, va dir, alhora que es va comprometre a continuar treballant perquè el partit es cohesioni sempre que “no es traspassin els límits del respecte”.