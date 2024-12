Zoido acusa els Mossos de no haver vigilat el cervell del 17-A

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exministre de l’Interior Juan Ignacio Zoido va defensar ahir que la responsabilitat de preveure la possible radicalització de l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, abans dels atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona i Cambrils era dels Mossos d’Esquadra al ser la “policia integral” de Catalunya. Ho va afirmar en la compareixença a la comissió d’investigació del Congrés sobre aquests atacs, en què van morir 16 persones. Zoido va negar que Es Satty fos informador de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional i va justificar els contactes que aquests cossos van mantenir amb ell perquè era un “islamista” sospitós. En una compareixença telemàtica des de l’Eurocambra, va insistir que en aquell moment la “col·laboració policial” i la “lleialtat institucional” eren totals. “Aquesta teoria que hi havia una possible ocultació d’informació, una deixadesa de funcions, em sembla que queda fora de qualsevol raonament lògic”, va subratllar. Davant de les preguntes d’alguns diputats que van insinuar que el Govern de Mariano Rajoy estava més interessat a aturar l’independentisme català que a evitar un possible atemptat, l’exministre va assegurar que ambdós qüestions eren prioritàries per al seu departament. Per la seua part, la intendenta Rocío Rubio Mojarro, cap de la Policia Científica dels Mossos d’Esquadra el 2017, va reconèixer que no es va relacionar l’explosió de la casa d’Alcanar amb un atemptat gihadista de la cèl·lula dirigida per l’imam de Ripoll fins que es van produir els atropellaments mortals a la Rambla de Barcelona un dia després, el 17 d’agost.