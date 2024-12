Begoña Gómez diu que no volia lucrar-se amb la càtedra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, va negar ahir davant del jutge qualsevol irregularitat en la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense, i va assegurar que no va intermediar a favor de l’empresari Juan Carlos Barrabés perquè no va participar en cap procés de licitació pública. Gómez va declarar durant poc més de mitja hora com a investigada per una suposada apropiació indeguda del programari de la universitat. Va accedir als jutjats pel garatge i, a diferència de les compareixences anteriors davant el jutge, ahir va decidir canviar d’estratègia i sí que va respondre a preguntes, però només a les del seu advocat, l’exministre socialista Antonio Camacho. Aquest va explicar que la dona de Sánchez cobrava 15.000 euros anuals pels màsters, la qual cosa, va apuntar, evidencia que no volia lucrar-se amb aquesta tasca. A més, Gómez va negar davant del jutge Juan Carlos Peinado una apropiació indeguda d’un software de la Complutense, i va rebutjar que fos contractada per l’Institut d’Empresa per la seua condició d’esposa de Sánchez, ja que llavors aquest encara no era cap de l’Executiu. Mentrestant, Peinado va sol·licitar a l’Institut d’Empreses totes les transferències que va fer a Gómez, i va demanar a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que comprovi si ella té més comptes bancaris. Ara per ara, el jutge té una llista d’onze comptes en els quals figura Gómez amb un saldo total de només 40,25 euros. A més, el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va enviar al Congrés un suplicatori per suspendre la immunitat a l’exministre José Luis Ábalos a l’apreciar indicis de delictes en el cas Koldo. El PSOE va avançar que donarà suport a la concessió del suplicatori. Mentrestant, al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va tornar a carregar contra Sánchez pels escàndols que afecten el seu entorn. Va dir que el balanç del 2024 del president són “dotze mesos, dotze causes”, i el president va replicar que els populars acaben l’any “amb la falòrnia i nosaltres amb el Butlletí Oficial de l’Estat”.