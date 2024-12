Catalunya multarà a partir del 2025 qui se salti el límit al lloguer

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el 2025 el seu Govern aprovarà un règim sancionador per als qui incompleixin la llei d’habitatge de Catalunya. Així ho va avançar en la sessió de control al Govern, després que la líder parlamentària de Comuns, Jéssica Albiach, l’apressés a impulsar aquest règim sancionador per fer “efectiu” el control de preus dels lloguers que es pretenia aconseguir amb la llei d’habitatge i que el seu partit reclama de cara a les negociacions dels Pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve. “El 2025, Catalunya serà el primer territori d’Espanya a disposar d’un règim sancionador, per enviar un missatge clar als qui vulguin especular: la llei està per complir-se i els habitatges són per viure”, va asseverar Illa, que no va concretar de quines quanties seran les sancions ni en quins casos específics s’aplicaran.

La mesura, va afirmar el president, anirà contemplada i dotada de recursos en la llei d’acompanyament dels Pressupostos, però com que les negociacions s’allarguen, ja que el PSC també ha de buscar el suport d’Esquerra, els comuns reclamen tirar-ho endavant per la via ràpida, a través d’un decret que estan negociant amb la conselleria de Territori. Els d’Albiach reclamen també la creació d’un equip d’almenys 100 inspectors perquè es pugui aplicar i fer complir la llei. També en matèria d’habitatge, la diputada de la CUP Laia Estrada va retreure a Illa que digui que vol garantir el dret a l’habitatge però ser incapaç, al seu judici, d’aprovar un impost per la compra d’estoc d’habitatge per part d’“aquells que el compren a l’engròs”.

Junts, ERC i la CUP demanen rectificar l’acord per incloure Guàrdia Civil i Policia Nacional al 112

D’altra banda, Consum va informar que ha obert un expedient sancionador a Airbnb per no retirar anuncis d’allotjaments que es publicitaven sense llicència. Consum va enviar al juny un requeriment a la plataforma instant-la a retirar “de forma imminent” milers d’anuncis d’habitatges turístics que no oferien el seu número de llicència. Després de comprovar que no ho ha fet s’ha obert un expedient sancionador. La multa podria sobrepassar els 100.000 euros.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir durant una compareixença al Parlament per donar explicacions sobre els acords amb el ministeri de l’Interior en l’última Junta de Seguretat, que convocarà una nova reunió d’aquest òrgan a començaments de l’any que ve per demanar que els Mossos d’Esquadra “assumeixin competències en matèria de ports i aeroports”, una qüestió, va recordar, ja pactada per l’anterior Govern –a l’aire a causa de l’avanç electoral–, però que va quedar fora de l’ordre del dia en l’última reunió bilateral del 5 de desembre. El mateix Govern, de la boca de la consellera d’Interior, Núria Parlon, va vincular llavors aquesta qüestió a un reforç dels agents: “Les competències són benvingudes, però s’han de poder executar i complir amb eficàcia. No volem tenir-les i després prestar un pitjor servei a la ciutadania”, va dir.

En aquest sentit, Illa va recordar que en la passada Junta de Seguretat es va acordar crear una comissió per treballar en l’ampliació de la plantilla dels Mossos perquè passi dels 22.000 efectius als 25.000 el 2030. Marta Vilalta, d’ERC, va celebrar l’anunci però va exigir concrecions, amb un calendari i un compromís per ampliar els efectius dels Mossos. Mentre que la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va posar en dubte que el cos estigui preparat per assumir aquestes competències. El president va defensar la integració de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112 perquè millora “la col·laboració” entre cossos i forces de seguretat. “Mentre jo sigui president no permetré que per falta de coordinació es posi en risc la seguretat i la protecció dels catalans”, va asseverar, alhora que va acusar l’oposició de “crear una tempesta”. Sobre aquesta qüestió, la portaveu de Junts, Mònica Sales, va acusar Illa de voler “espanyolitzar” el 112 i va reivindicar que la gestió de les emergències a Catalunya és una competència exclusiva de la Generalitat. Crítiques per aquesta qüestió li van arribar també des d’ERC, que va instar Illa a “revertir” en la pròxima Junta de Seguretat aquest acord. Per la seua part, la CUP va exigir al president delimitar” fins a quin punt tindran informació del 112 els cossos espanyols”.