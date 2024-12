El boicot de Musk als comptes posa el Govern dels EUA en risc de tancar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern dels EUA es trobava al tancament d’aquesta edició a punt de quedar-se sense fons, amb negociacions contrarellotge per intentar salvar la crisi abans de la mitjanit en horari de Washington. La votació sobre la seua continuïtat no va arribar als dos terços necessaris per seguir endavant dijous, amb 38 congressistes republicans rebutjant el text. La majoria republicana de la Cambra de Representants i la majoria demòcrata del Senat havien arribat a un pacte dimarts per dotar el Govern de nous fons, però aquest acord va ser tombat després de l’oposició mostrada pel president electe, Donald Trump. El magnat Elon Musk, a qui Trump ha ofert dirigir el futur departament d’Eficiència Governamental, va titllar de “criminal” la proposta de pressupost. “Alguna vegada s’ha vist un malbaratament així?”, va afirmar a la xarxa social X. Poc després Trump recolzava les crítiques i el pacte pressupostari va saltar en mil trossos.

En aquest escenari, Trump va afirmar ahir que “si hi haurà un tancament del Govern, que comenci ara, amb l’Administració, Biden, i no després del 20 de gener”, data en la qual ell assumirà la presidència dels EUA.

El president de la Cambra Baixa, el republicà Mike Johnson, va anunciar que hi ha un “pla C” amb el qual intentar evitar el tancament de Govern, mentre que els demòcrates van demanar tornar al pacte original.