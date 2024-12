Àsia recorda les víctimes del tsunami de l'Índic del 2004

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb ofrenes de flors, cerimònies religioses i fins i tot viatges amb tren, els països més afectats pel tsunami del 2004 de l’Índic van recordar ahir les gairebé 230.000 víctimes de la pitjor catàstrofe d’aquest segle, de la qual es complien 20 anys. A les 7.58 hora d’Indonèsia del 26 de desembre del 2004, un poderós terratrèmol de magnitud 9,1 va sacsejar el llit marí a una profunditat de 30 quilòmetres a l’oest de l’illa de Sumatra. Aquest sisme va desencadenar una sèrie de tsunamis que van causar la mort de 167.000 persones a Indonèsia, unes 35.000 a Sri Lanka, 16.000 a l’Índia i 8.200 a Tailàndia, a més de causar víctimes en uns altres deu països. Una filera de flors blanques va ser disposada en una emotiva cerimònia a Ban Nam Khem, la localitat tailandesa més colpejada pel tsunami. A la localitat de Bandaaceh es va recordar les víctimes en una cerimònia a la mesquita Baiturrahman, que va aguantar dempeus el sotrac de les ones en plena zona zero del tsunami. A Sri Lanka, centenars de persones van commemorar el desastre amb un viatge amb tren entre Colombo i Galle, una ruta enganxada a la costa sud-oest de l’illa, la que va ser colpejada per les enormes ones.