El PSOE aconsegueix prendre als populars l'alcaldia de Jaén

El socialista Julio Millán va ser investit ahir com a nou alcalde de Jaén al prosperar la moció de censura presentada pels 11 edils del PSOE i els 3 del grup Jaén Mereix Més contra l’alcalde del PP, Agustín González. Els onze edils del PP i els dos de Vox hi van votar en contra.

La sessió plenària va durar menys d’una hora i es va desenvolupar en un clima de normalitat democràtica i sense cap incident entre els nombrosos simpatitzants i càrrecs socialistes i populars.

Millán, que ja va governar entre el 2019 i el 2023 amb el suport de Cs, recupera ara el bastó de comandament gràcies a l’acord amb la formació provincialista nascuda en el si de la plataforma de l’Espanya Buidada.

En les últimes eleccions municipals, el PSOE va ser el partit més votat encara que va empatar a onze regidors amb el PP, que va assolir in extremis un acord de govern amb els tres edils de Jaén Mereix Més. La corporació jaenesa es completa amb dos regidors de Vox.

Jaén és la primera capital de província que perden els populars des de les últimes eleccions municipals del 2023.

Durant la seua intervenció prèvia a prometre el càrrec com a nou alcalde jaenès, Millán es va referir a la moció de censura com un “instrument tan vàlid i democràtic com quan l’impulsen els populars”. “No es compren alcaldies ni és una moció inapropiada o inhumana”, va concloure, en al·lusió a les crítiques rebudes des de les files populars.

Per la seua part, el portaveu de Jaén Mereix Més, Luis García Millán, va recordar els continus avisos donats al PP que no s’estaven complint els compromisos adquirits en el pacte firmat al principi del mandat.

L’alcalde sortint, Agustín González, va defensar la seua gestió l’últim any i mig. “Aquesta moció posa fi al projecte que va començar a demostrar que Jaén podia canviar”, va indicar.

“Me’n vaig amb el cap ben alt, sabent que sempre he actuat amb lleialtat, honradesa i pensant en el millor per a Jaén”, va destacar.