Corina Machado, detinguda

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit Vente Venezuela (VV) va denunciar ahir que la líder opositora María Corina Machado va ser “violentament interceptada” després de la seua sortida d’una protesta convocada a Caracas per reivindicar la victòria de l’antichavista Edmundo González Urrutia en les presidencials, el triomf oficial de les quals va adjudicar el triomf a Nicolás Maduro. El subdirector de Human Rights Watch (HRW) per a les Amèriques, Juan Pappier, va assegurar que Machado va ser detinguda i va instar la comunitat internacional a “exigir a l’uníson el seu immediat alliberament”. Més tard, el Comando Venezuela, equip de campanya de l’opositor Edmundo González Urrutia, va denunciar la detenció i va explicar que “durant el període del seu segrest va ser forçada a gravar diversos vídeos i després va ser alliberada”. Machado havia reaparegut a Caracas envoltada de centenars de seguidors, després de romandre en la clandestinitat des del passat 28 d’agost, quan va participar en una altra protesta a favor del reclamat triomf de González Urrutia, malgrat que el Consell Nacional Electoral (CNE) va proclamar la victòria de Maduro. Més de quatre mesos després de la seua última aparició pública i a un dia de la presa de possessió presidencial, que tant Maduro com González Urrutia prometen assumir, Machado es va presentar al carrer, com havia promès als seus seguidors dimarts passat durant una roda de premsa virtual, per reclamar, una vegada més, la victòria opositora en les eleccions del passat 28 de juliol. Machado assegurava, abans d’aquest incident, que els propers dies seran “històrics i determinants per a la llibertat” del país caribeny, com a part de l’“impressionant” moviment ciutadà. “Estem, a partir d’avui, en una nova fase”, va afirmar Machado davant de la multitud.

Les protestes convocades per l’oposició en diferents ciutats de Veneçuela van treure ahir al carrer milers de persones, en la vigília de la presa de possessió de Nicolás Maduro com a president cinc mesos després de les eleccions que, segons el chavisme, va guanyar el president. L’oposició, tanmateix, afirma que el seu candidat, Edmundo González Urrutia, va guanyar, tal com constava a les actes electorals.