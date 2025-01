Les flames acorralen Los Angeles

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys sis incendis fuetejaven ahir el comtat de Los Angeles, que va registrar el seu últim focus de foc a les muntanyes de Hollywood, la qual cosa va obligar a emetre noves ordres d’evacuació pels sinistres que deixen almenys cinc morts, desenes de ferits, 100.000 evacuats i més de 1.000 estructures arrasades.

Quatre dels sinistres es troben fora de control i dos d’ells, Palisades i Eaton, sumen prop d’11.000 hectàrees cremades, segons el departament de Protecció contra Incendis de Califòrnia, conegut com Cal Fire.

Els incendis a Los Angeles podrien deixar pèrdues de més de 50.000 milions de dòlars

L’incendi a l’àrea de Hollywood Hills, conegut com Sunset, es va desencadenar al voltant de les sis de la tarda hora local (02.00 hora GMT), menys de dos hores després ja havia cremat 8 hectàrees de vegetació i fins al moment ha afectat 20 hectàrees. Les imatges aèries mostraven diverses estructures que havien estat cremades per les flames que s’escampaven veloçment.

Les autoritats van emetre una ordre d’evacuació obligatòria a la icònica zona delimitada per Mulholland Drive i Hollywood Boulevard, amenaçant alguns recintes històrics del popular Passeig de la Fama, com el Palau Xinès, que al costat de negocis veïns van començar el desallotjament d’una de les zones més turístiques de la ciutat.

Aquest nou focus representa més feina per als prop de 10.000 bombers del comtat de Los Angeles s’han vist superats per les flames aixecades pels vents de Santa Ana, que van arribar a velocitats màximes de 160 quilòmetres per hora.

Les autoritats es van veure obligades a ampliar dimecres a la nit les ordres d’evacuació per als residents de les ciutats afectades per l’incendi, com Eaton, on es van reportar els cinc morts que hi ha fins ara confirmats.

El foc va assolir vies principals de la ciutat d’Altadena consumint habitatges i comerços amenaçant d’arribar a l’Autopista 210 que creua d’est a oest el comtat. Els seus residents van catalogar l’incendi com “mai vist abans”. En una situació similar es trobava la comunitat de Palisades, on les flames s’estenien per tot el Pacific Coast Highway cap a Malibú.

Segons una anàlisi molt preliminar de l’empresa d’informació meteorològica AccuWeather, aquests incendis podrien deixar pèrdues econòmiques d’entre 52.000 i 57.000 milions de dòlars (entre 50.400 i 55.200 milions d’euros al canvi).

Nombroses estrelles de Hollywood han perdut casa seua

Els incendis han afectat estrelles de cine i de televisió de la talla de Jamie Lee Curtis, Billy Crystal, Ben Affleck, James Woods, Mark Hamill o Guillermo del Toro que resideixen a la zona afectada de Los Angeles.Mark Hamill, estrella de Star Wars, va revelar a través d’Instagram que va aconseguir abandonar Malibú “en l’últim minut”, un desallotjament que es va complicar ja que “hi havia petits incendis als dos costats de la carretera”.Els incendis també estan posant en perill alguns dels llocs més icònics de Los Angeles, com Hollywood Boulevard i del Passeig de la Fama.A conseqüència d’aquests incendis, l’Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood ha ajornat uns dies l’anunci de les nominacions als premis Oscar, en la seua edició número 97, prevista originalment per al 17 de gener, i que ha estès el període de votació. A més, s’han posposat diversos rodatges de cine i de televisió.