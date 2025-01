Maduro es prepara per “prendre les armes” si fos necessari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nicolás Maduro, juramentat divendres al Parlament, controlat pel chavisme, com a president de Veneçuela fins al 2031, va avisar ahir que el país es prepara juntament amb Cuba i Nicaragua per “prendre les armes”, si fos necessari, a fi de defensar “el dret a la pau”, i va advertir que “ningú no s’equivoqui” amb el país sud-americà. La líder opositora María Corina Machado va instar els seus simpatitzants a ser cada vegada més presents als carrers.