Feijóo anima Junts a donar suport a una moció de censura contra Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir que està disposat a presentar una moció de censura contra el Govern de Pedro Sánchez per convocar eleccions si compta amb el suport de Junts i després que el líder de Vox, Santiago Abascal, recolzés públicament aquesta opció. “Si els senyors de Junts volen eleccions i donen suport a una moció de censura, tinguin la seguretat que presentaré una moció de censura si tinc prou suports per tirar-la endavant”, va afirmar Feijóo, que prèviament va argumentar que aquest escenari és el que necessita Espanya, però que “falten vots”. En una entrevista a Onda Cero, el líder de l’oposició va argumentar que “es pot demanar unes eleccions” davant dels “tics antidemocràtics” del Govern central i la proposició del PSOE per impedir que els partits exerceixin l’acusació popular, que considera inconstitucional i “perfectament homologable a un règim dictatorial”. Al ser preguntat si el preu en aquest cas seria anar a Brussel·les a veure l’expresident Carles Puigdemont, Feijóo va assenyalar que aquesta “condició em semblaria inversemblant” i va afirmar que en tot cas el líder de Junts haurà de decidir si continua donant suport a Sánchez quan l’ha “enganyat” amb l’amnistia i “li va impedir governar a Barcelona”.

Per ara els de Junts no s’han pronunciat sobre la petició dels populars i s’han limitat a exigir a l’Executiu central avenços en els acords d’investidura i l’admissió a tràmit de la qüestió de confiança a Sánchez. Per veure quins passos prendre a partir d’ara, Puigdemont ha convocat la cúpula del partit divendres a Brussel·les per analitzar la decisió que prengui dijous la Mesa del Congrés sobre la qüestió de confiança, l’admissió o no a tràmit de la qual va ser ajirnada pel PSOE i Sumar el mes de desembre passat, quan el secretari primer de la Mesa, Gerardo Pisarello, va assegurar que “s’estan negociant coses” i va demanar al PSOE una “amnistia política” per a Puigdemont. Al desembre, en una entrevista a TV3, el líder dels juntaires va avisar el PSOE que no tramitar la iniciativa tindria “conseqüències irreversibles”. En aquest sentit, va alertar que, “si no canvien gaire les coses”, no podran “seguir donant-los suport”.