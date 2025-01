Mor un menor d'uns tres anys en caure-li al damunt una porteria en un poble de Barcelona

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un menor d'uns tres anys va morir dimarts a la tarda a Subirats, a la província de Barcelona, en caure-li al damunt una porteria. Els fets van passar cap a les 18 hores a la pista poliesportiva municipal del nucli d'Ordal. La porteria que va caure era d'entrenament, estava fora de la pista, lligada a una columna en un pas molt estret, ha explicat a l'ACN l'alcalde, Jaume Domènech. És una porteria mòbil, d'entrenament.

Les principals estan fixades a la pista, segons ha afegit a Catalunya Ràdio Domènech, que ha expressat el seu condol a la família i als amics de l'infant. L'ajuntament ha decretat tres dies de dol i aquest migdia tindrà lloc un minut de silenci a la plaça de l'1 d'octubre. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com una mort accidental.

Unitats del SEM es van desplaçar fins a les instal·lacions esportives per assistir el nen, a qui no van poder salvar. Domènech ha explicat que la Generalitat ha ofert assistència psicològica a l'escola El Montcau, on anaven els companys de l'infant mort. La pista poliesportiva està oberta al públic totes les tardes i havia passat totes les revisions.

En un comunicat, l'Ajuntament ha mostrat el seu condol i ha garantit la plena col·laboració amb la policia per esclarir els fets.