Trump podia ser condemnat per l'assalt al Capitoli

El fiscal especial Jack Smith, que va investigar els presumptes intents de Donald Trump de subvertir els resultats de les eleccions del 2020 als EUA, un cas desestimat després del triomf electoral del republicà el 2024, opina al seu informe final que hi havia prou proves per condemnar-lo. Part de l’informe de Smith va ser enviat ahir al Congrés pel departament de Justícia, una vegada que la jutge Aileen Cannon va donar llum verda a la difusió, abans que Trump assumeixi la Presidència dilluns i després que aquest provés d’impedir-ho mitjançant accions judicials. El fiscal, que va presentar la dimissió aquest cap de setmana, conclou que Trump, que va ser president del 2017 al 2021, va realitzar “una sèrie d’esforços criminals per retenir el poder” després de ser derrotat per l’avui president Joe Biden en les eleccions del novembre del 2020.

L’informe enumera els presumptes intents de Trump de subvertir els resultats d’aquells comicis, que inclouen “pressió sobre funcionaris estatals”, “electors fraudulents”, “pressió sobre el vicepresident” Mike Pence i una secció sobre com grups de trumpistes van atacar el Capitoli dels Estats Units el 6 de gener del 2021 per impedir que se certifiqués la victòria de Biden.

Trump titlla d’“eixelebrat” el fiscal i es burla que hagi estat “incapaç de processar-lo”

Per tot plegat, Smith considera que hi havia prou evidència per condemnar Trump en un judici si la seua victòria en les eleccions del 2024 no hagués fet impossible que l’acusació continués.

“L’opinió del departament que la Constitució prohibeix l’acusació i el processament continus d’un president és categòrica i no depèn de la gravetat dels delictes imputats, la solidesa de les proves del govern o els mèrits de l’acusació, als quals l’oficina dona plenament suport”, va escriure sobre la desestimació del cas.

Després de fer-se públic el document, Trump va dir “eixelebrat” al fiscal, a qui ha acusat en innombrables ocasions de caça de bruixes i de polititzar el cas, i va defensar que va ser incapaç de “processar l’oponent polític del seu cap, el deshonest Joe Biden”.