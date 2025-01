Trump: "El declivi dels Estats Units ha acabat"

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar aquest dilluns que "el declivi" del país "ha acabat" en el moment de la seua presa de possessió. "A partir d’aquest moment, el declivi dels Estats Units ha acabat", va dir durant el seu discurs d’investidura.

Donald Trump va prendre aquest dilluns possessió com a president número 47 dels Estats Units, en una cerimònia d’investidura que se celebra a l’interior del Capitoli pel fred. Trump va prestar jurament amb la mà dreta en alt i l’esquerra sobre les mateixes dos bíblies que va utilitzar a la seua primera presa de possessió el 2017: la seua Bíblia personal i la de l’expresident Abraham Lincoln.

Els exemplars van ser sostinguts per la primera dama, Melania Trump, mentre que el president del Tribunal Suprem, el jutge John Roberts, li va prendre jurament. "Jo, Donald John Trump, juro solemnement que exerciré fidelment el càrrec de president dels Estats Units i que, en la mesura de les meues habilitats, preservaré, protegiré i defensaré la Constitució dels Estats Units", va declarar Trump.

Una vegada que va acabar de pronunciar aquestes paraules, una salva de canons va ressonar al Capitoli.

Amb 78 anys, set mesos i sis dies, Trump es converteix en el president de més edat en la història del país en prendre possessió. El seu predecessor, Joe Biden, va assumir el càrrec amb 78 anys i 61 dies. El nou mandatari va juramentar davant de les 750 persones presents a les cadires disposades a la rotonda del Capitoli, ubicada just sota de la cúpula de l’edifici i que és un espai de gran valor simbòlic per unir el Senat i la Cambra de Representants.

La xifra d’assistents és menor en comparació amb les 1.600 persones que solen congregar-se a les escalinates del Capitoli, l’escenari tradicional de les investidures, on centenars de milers de ciutadans poden presenciar l’acte i el discurs inaugural a l’esplanada del National Mall. Aquesta vegada, els seus seguidors segueixen la cerimònia d’investidura a través de pantalles gegants a l’estadi Capital One Arena, amb capacitat per a 20.000 persones.