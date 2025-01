Junts obre la porta a presentar una moció de censura contra Orriols

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts per Ripoll va obrir ahir la porta a presentar una moció de censura contra l’alcaldessa d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, després que aquest dilluns a la nit no aconseguís tirar endavant els pressupostos per al 2025 i anunciés que impulsarà una qüestió de confiança.

Aquesta és la segona vegada que l’oposició tomba els comptes després que els del 2024 tampoc no prosperessin i haguessin de prorrogar-se els del 2023. L’oposició en bloc –Junts, ERC, PSC, CUP i Som-hi Ripoll– va votar en contra dels números presentats per Orriols. La portaveu de Junts, Maria Soldevila, va instar l’oposició a arribar a un pacte per formar un Govern de concentració al municipi que permeti fer fora l’alcaldessa.