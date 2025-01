Trump avala les batudes per detenir migrants en escoles, hospitals i esglésies

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’administració de Donald Trump avança implacable i ha donat via lliure a les detencions federals d’immigració en llocs sensibles com escoles, hospitals i esglésies. El secretari en funcions del departament de Seguretat Nacional, Benjamine Huffman, va rescindir dilluns, el mateix dia que Trump va jurar el seu càrrec com a president dels Estats Units, les directrius aprovades pel seu antecessor Joe Biden que evitaven les detencions en aquests espais. En una guia elaborada el 2021, es limitava l’aplicació de les lleis de migració a prop del que es deien “àrees protegides”, una norma que donava continuïtat a textos similars aprovats els anys 2011 i 2013.

Huffman també va emetre una directiva que limita l’ús de la “llibertat condicional”, la figura que utilitzava Biden per permetre que centenars de milers de migrants entressin legalment al país de forma temporal. A més, el departament de Justícia va publicar un memoràndum amb instruccions per investigar i processar funcionaris locals que no compleixin les ordres de Trump sobre immigració.

Paral·lelament, el Govern de Trump va cancel·lar els vols d’uns 10.000 refugiats que ja havien rebut el vistiplau per traslladar-se als EUA després d’un procés que pot durar anys, segons un memoràndum del departament d’Estat al qual va tenir accés la cadena de televisió CNN.

Però les polítiques antimigratòries de Trump no acaben aquí. El president va firmar ahir una ordre executiva per desplegar 1.500 militars a la frontera amb Mèxic, que s’afegiran als 2.200 en actiu i als 4.500 reservistes de la Guàrdia Nacional de Texas, fent així el primer pas per complir la promesa electoral de reforçar la seguretat fronterera.

Mentrestant, la bisbe de la diòcesi episcopal de Washington DC, Mariann Edgar Budde, va aprofitar la cerimònia que se celebra tradicionalment l’endemà de la presa de possessió del president dels EUA per demanar a Trump “tenir misericòrdia amb la gent del país que té por”, en particular, amb els col·lectius de persones migrants i els membres de la comunitat LGBTQ.

Adreçant-se directament al magnat republicà, que estava assegut a la primera fila al costat del vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, així com la primera i segona dames, Budde va defensar que “hi ha nens gais, lesbianes i transgènere en famílies demòcrates, republicanes i independents, alguns dels quals temen per les seues vides”.

En resposta, Trump va recórrer al seu compte a la xarxa social TruthSocial per carregar contra la bisbe, i la va descriure com “una membre de l’esquerra radical” i com una persona que l’“odia”. “Ha posat la seua església en el món de la política d’una forma molt descortesa”, va manifestar.

Amenaça Rússia amb sancions si no atura la guerra a Ucraïna

Donald Trump va tornar ahir a amenaçar amb sancions Rússia si el mandatari rus, Vladímir Putin, es nega a posar fi a la guerra a Ucraïna. El nou president dels EUA va llançar aquesta advertència per primera vegada dimarts a la Casa Blanca i, ahir, va anar més enllà a l’afirmar que també imposaria aranzels sobre Rússia i que el càstig podria estendre’s a altres països que estiguin proporcionant suport a Moscou en el conflicte. “Si no arribem a un acord aviat, no tindré altra opció que imposar alts nivells d’impostos, aranzels i sancions a qualsevol producte que Rússia vengui als EUA, així com a altres països que hi estan participant”, va dir, malgrat que no va especificar quins països podrien ser sancionats. La Xina, l’Iran i Corea del Nord són els estats que han donat més suport a Rússia amb enviaments de material militar o suport diplomàtic. També va apel·lar directament a Putin, afirmant que posar fi a la guerra beneficiaria Rússia, atès l’estat actual de la seua economia. “Posa fi a això ara i atura aquesta guerra ridícula. Només empitjorarà!”, va advertir.