Mata d'un tret la mare de la seua exparella a Múrcia

Un home de 58 anys, de nacionalitat espanyola i que havia estat condemnat fa menys de tres mesos per maltractar la seua exparella, va ser detingut dimecres per la Guàrdia Civil per presumptament matar la seua exsogra, de 79 anys, d’un tret a la pedania murciana de Torreagüera quan aquesta es va interposar entre ells per evitar que la bala toqués la seua filla. Els fets van ocórrer sobre les 20.30 hores de dimecres en un local de restauració, quan el detingut hauria irromput armat en una reunió familiar, disparant amb una pistola, i la víctima, d’origen colombià, s’hauria interposat en la trajectòria de la bala per protegir la seua filla. Un altre fill de la dona va reduir l’agressor fins a l’arribada de la Guàrdia Civil. El detingut, que va treballar en el passat com a vigilant de seguretat i estava en possessió de dos pistoles, malgrat que no tenia llicència, havia estat condemnat el novembre del 2024 per un delicte de maltractaments després de reconèixer haver intentat agredir la seua exparella amb un puny americà a la porta de casa seua agafant-la del cabell i empenyent-la contra un cotxe. La dona rebia suport des de feia dos anys de la Xarxa Regional de Recursos a Víctimes de Violència de Gènere. Al ser la mare de l’exparella de l’assassí la que va morir, no es comptabilitza com un cas de violència de gènere, sinó que es cataloga com un feminicidi.