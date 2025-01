Trump diu que la IA xinesa és un “toc d'atenció” per als Estats Units

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, considera que la irrupció de DeepSeek, l’assistent d’IA desenvolupat per l’empresa xinesa del mateix nom, que dilluns va provocar una brusca caiguda en les valoracions del sector arreu del món, representa “un toc d’atenció” per a la indústria nord-americana. “El llançament de la IA de DeepSeek per part d’una empresa xinesa hauria de ser un toc d’atenció per a les nostres indústries que ens hem de concentrar a competir per guanyar perquè tenim els millors científics del món”, va afirmar Trump.

En aquest sentit, va qualificar la irrupció d’aquest nou competidor xinès com “una cosa positiva”, ja que sembla haver ideat un mètode més ràpid i menys costós per al desenvolupament de la IA. “I això és bo perquè no has de gastar tants diners. Ho veig com una cosa positiva, com un actiu. Però ho veig com una cosa positiva perquè vosaltres també ho fareu”, va assegurar.

Així mateix, l’inquilí de la Casa Blanca va tornar a advertir de la seua intenció d’implementar aranzels per a aquelles empreses que fabriquin xips fora dels Estats Units d’Amèrica. “Ens van deixar i se’n van anar a Taiwan, que representa aproximadament el 98% del negoci de xips”, va simplificar Trump, que va aprofitar per criticar les polítiques del seu antecessor, Joe Biden. “Volem que tornin”, va reiterar, i va afegir que les empreses no voldran pagar un impost del 25, del 50 o fins i tot del 100%.

Wall Street va tancar en verd ahir i el Nasdaq va pujar un 2 per cent en una sessió de repunt per a les tecnològiques, encapçalades per Nvidia, que va guanyar un 8,8 per cent després del daltabaix de l’anterior jornada, quan va perdre gairebé 600.000 milions de dòlars (la caiguda diària de valor més gran d’una empresa cotitzada en la història) arran de l’aparició de DeepSeek al mercat de la intel·ligència artificial.

D’altra banda, des de Brussel·les, la Comissió Europea (CE) va afirmar que el marc legal comunitari garanteix que qualsevol proveïdor o servei que operi a la Unió Europea serà segur per als ciutadans.

En tot just 24 hores, l’anomenat “ChatGPT xinès”, DeepSeek, ha fet trontollar les borses encara que han sorgit crítiques sobre la seua aparent censura i polítiques de privacitat.

Així, des que va sortir a la llum, l’aplicació del model xinès d’IA generativa DeepSeek R-1 ha desbancat en la llista de descàrregues gratuïtes de la botiga d’Apple el popular ChatGPT, de la nord-americana OpenAI, tant a la Xina com als EUA.

Mentre els experts analitzen si serà durador l’impacte del model V3 que triomfa en descàrregues, i que va ser creat en tot just dos mesos per 6 milions de dòlars, segons el director de DeepSeek, les proves amb l’app demostren la condició selectiva i desactualitzada a l’hora de respondre certs temes.

Per exemple, suggereix “parlar d’un altre tema” a la pregunta de qui és Xi Jinping, el president xinès des del 2013, o de la massacre de Tiananmen. En canvi, si es pregunta per qui és Donald Trump, la resposta és prolixa, encara que poc actualitzada.

Donald Trump ha firmat una sèrie d’ordres executives per reestructurar l’Exèrcit nord-americà, inclosa la prohibició que els militars transgènere serveixin a les Forces Armades del país. Va considerar que “la recerca de l’excel·lència militar no pot diluir-se per donar cabuda a agendes polítiques o altres ideologies perjudicials per a la cohesió de la unitat”, si bé “recentment les Forces Armades s’han vist afectades per una ideologia de gènere radical per apaivagar activistes que no es preocupen pels requisits del servei militar, com la salut física i mental”.

Diversos grups de defensa dels drets de les persones transgènere preparen la primera demanda contra l’ordre executiva.

Així mateix, el president dels EUA va ordenar la congelació immediata de totes les subvencions i préstecs federals, una mesura que podria afectar programes essencials d’educació i sanitat de què depenen milions de nord-americans.

D’altra banda, el Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA va anunciar que dilluns va arrestar 1.179 immigrants, un nou màxim diari.

Ahir, un avió colombià que transportava ciutadans deportats dels EUA va aterrar a Bogotà provinent d’El Paso (Texas) després de la polèmica desencadenada amb les amenaces de Trump d’aplicar al país andí aranzels si no acollia els deportats.

Sobre aquest tema, Trump va afirmar que el conflicte diplomàtic amb Colòmbia li ha deixat la lliçó que la seua filosofia que “la pau s’aconsegueix amb força” funciona. A més, va defensar que els deportats portessin manilles perquè “són assassins i quadrillers”.