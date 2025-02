Trump aplica aranzels del 25% a Mèxic i el Canadà i del 10% a la Xina

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar amb una guerra comercial i les seues amenaces s’han complert. Va anunciar ahir a la nit que, a partir del 18 de febrer, imposarà aranzels al petroli i gas que el Canadà i Mèxic exporten als Estats Units. En declaracions a la premsa al Despatx Oval, Trump va dir que manté la seua intenció d’aplicar aranzels del 25% a les importacions de Mèxic i el Canadà, i del 10 % a les de la Xina a partir d’avui mateix, 1 de febrer, però que ha decidit postergar fins al 18 de febrer els gravàmens sobre el petroli i gas canadenc i mexicà.

A més, va ser contundent i va afirmar que “definitivament” imposarà aranzels als productes que la Unió Europea (UE) exporta al seu país, encara que no va especificar quins béns estaran subjectes a gravàmens ni quan entraran en vigor. Trump va fer aquestes declaracions al Despatx Oval de la Casa Blanca, on un periodista li va preguntar si tenia previst imposar aranzels a la UE. “Vol la resposta sincera o li dono una resposta política? Definitivament, la Unió Europea ens ha tractat de manera terrible”, va respondre. “Ens tracten molt malament. No accepten els nostres cotxes, no accepten els nostres productes agrícoles, essencialment no accepten gairebé res, i tenim un enorme dèficit amb la Unió Europea. Així que farem una cosa molt important amb la UE, equilibrarem la balança”, va afegir el governant. Durant el seu primer mandat (2017-2021), Trump va imposar aranzels del 25% a l’acer europeu i del 10% a l’alumini.

Posterga la pujada aranzelària per al petroli i el gas fins al pròxim 18 de febrer

Mèxic espera entre recel i alerta els aranzels de Trump, ja que la presidenta, Claudia Sheinbaum, demana “esperar”, mentre analistes alerten d’un cost de fins al 2% del producte interior brut. Però el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, va advertir que el Canadà respondria “amb força” de forma immediata si els EUA comencen a aplicar gravàmens a les exportacions canadenques.

