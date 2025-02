Pena màxima per matar la dona embarassada i el seu fill

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ali Khouch, l’assassí confés de la seua dona embarassada i el seu fill de 7 anys a la localitat mallorquina de Sa Pobla el 2021, ha estat condemnat a presó permanent revisable, en la primera sentència que imposa aquesta pena màxima a les Balears. La jutge de l’Audiència de Palma Samantha Romero ha dictat sentència després que divendres el jurat popular declarés Khouch, per unanimitat, culpable de dos delictes d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l’agreujant de parentiu i discriminació de gènere; d’un delicte d’avortament, i d’un delicte de maltractament habitual a la seua esposa i fill. Romero ha imposat a Khouch, de 39 anys i nacionalitat marroquina, la presó permanent revisable per matar el seu fill, 25 anys de presó per assassinar la seua dona embarassada i 6 mesos per maltractament habitual.

“L’acusat va atacar el seu fill menor de 7 anys aprofitant-se no només del fet que el menor no s’esperava un atac de la persona que havia de vetllar per ell i protegir-lo, sinó de la desproporció de forces existent entre un menor de 7 anys i un adult jove, i va consumar el seu propòsit amb summa facilitat, el va agafar pel coll i el va escanyar”, exposa la magistrada en la seua sentència. La nit del 16 de maig del 2021, al domicili familiar de Sa Pobla, Ali Khouch va colpejar la seua dona amb un cisell, la qual cosa li va causar una ferida sagnant al cap, i va forcejar amb ella, segons els fets que va declarar provats el jurat en el seu veredicte. Al veure que seguia amb vida, la va escanyar. Khouch haurà de pagar a la família de les víctimes al voltant de 800.000 euros com a indemnització: 238.594 euros a cada un dels pares de la dona i avis del nen, i 322.755 euros als tres germans de la seua esposa i oncles del petit.

Condemnat a 22 anys i 6 mesos l’home que va matar i va esquarterar la seua parella a Torrevieja

D’altra banda, l’Audiència Provincial d’Alacant ha condemnat a 22 anys i sis mesos de presó, per un delicte d’assassinat amb l’agreujant de parentiu, un home que va assassinar la seua parella a Torrevieja, va desmembrar després el cos i va dipositar les restes en diversos contenidors d’escombraries.