Puig s'enfrontarà a Comín pel Consell de la República

L’exconseller de Cultura i diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, s’ha sumat a una de les cinc candidatures que es disputen la presidència del Consell de la República amb la llista que lidera el també exconseller i eurodiputat per Junts, Toni Comín. Puig dona suport a la llista liderada per l’advocat Jordi Domingo, perquè defensa que “aposta per una visió renovada, transversal i compromesa per assolir els objectius dels Països Catalans”. Un total de sis candidatures es disputen la presidència del Consell de la República per substituir l’expresident Carles Puigdemont, que va deixar el càrrec el 6 de novembre passat. A part de la llista de l’eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, i del tàndem entre l’advocat Jordi Domingo i Lluís Puig, també hi ha unes altres quatre candidatures que aspiren a presidir l’entitat: Jordi Castellà, Montserrat Duran, Antoni Walker Castellón i Luis Felipe Lorenzo García. Els comicis tindran lloc del 8 al 12 de febrer.

En les últimes setmanes Toni Comín ha estat protagonista de diverses polèmiques, el cantant José Miguel Arenas, conegut com Valtònyc, l’ha acusat de malversar fons de l’entitat. L’exconseller també ha rebut acusacions d’assetjar un excol·laborador seu.