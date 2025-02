La Fiscalia rebutja aplicar l'amnistia a Borràs pel cas Lletres Catalanes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia es va oposar ahir a aplicar la llei d’amnistia a Laura Borràs en el cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), tal com demanava la seua defensa en una vista al Tribunal Suprem (TS). Malgrat no concretar-ho durant la sessió, la fiscal tinenta de l’alt tribunal, María de los Ángeles Sánchez Conde, ho va especificar al sortir de la sala.

Per la seua part, l’advocat de Borràs, Gonzalo Boye, va demanar aplicar la llei aprovada al Congrés al juny i va defensar el vot particular de la sentència, en què es proposava que l’exdirigent de Junts fos condemnada a 21 mesos de presó, per sota dels dos anys que representen la pena mínima per entrar. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació pel fraccionament de 18 contractes a favor d’un conegut seu quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 i 2017.