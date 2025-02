Israel ordena preparar la “sortida voluntària” dels civils palestins de la Franja de Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Defensa israeliana, Israel Katz, va ordenar ahir a l’Exèrcit preparar la “sortida voluntària” de la població de la Franja de Gaza seguint el pla anunciat aquesta setmana pel president nord-americà, Donald Trump, que advoca per “resituar permanentment” gazians a Jordània i Egipte.

Aquest pla, va explicar, establirà “sortides a través d’encreuaments fronterers” però també rutes aèries i marítimes especialment fixades per a l’ocasió. “Els residents de Gaza han de tenir la llibertat d’emigrar i abandonar la zona, tal com passa arreu del món. El pla de Trump podria generar progressos per aconseguir una Gaza desmilitaritzada que no suposi una amenaça”, va afirmar.

Albares respon a Israel que Espanya no atendrà propostes de “tercers” sobre política exterior

En aquest sentit, va esmentar a països com Espanya, Irlanda, Noruega i el Canadà, entre altres, que han estat llençant “acusacions falses” en relació amb Israel i “la seua guerra contra Hamas a Gaza”. “Si aquests països es neguen a acceptar els palestins, veurem la seua hipocresia”, va asseverar, segons informacions recollides pel diari The Times of Israel.

El ministre d’Afers Exteriors per a la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va defensar que no hi ha debat possible sobre l’evacuació de Gaza ja que aquest és el lloc que correspon als gazians, mentre va deixar clar que Espanya és autònoma en les seues decisions i “cap tercer” li ha de dir què fer.

Així mateix, el ministeri d’Exteriors d’Egipte va advertir de les “catastròfiques conseqüències” a la regió que podria tenir el recent anunci del ministre de Defensa israelià perquè podria “plantejar riscos per a tota la regió i els fonaments de pau”.

Mentrestant, el ministre d’Afers Exteriors d’Israel, Gideon Saar, va anunciar que el seu país seguirà els passos dels Estats Units i es retirarà del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, un òrgan al qual acusa de “permetre l’antisemitisme”.

Des de Washington, el president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a defensar el seu pla per controlar la Franja de Gaza explicant que Israel “entregaria” aquest enclavament quan hagi acabat el conflicte, amb vista que al territori palestí arranqui “el que seria un dels majors i més espectaculars desenvolupaments de tota la Terra”.

El president nord-americà va considerar que, amb el seu controvertit pla, els gazians “tindrien una oportunitat d’estar feliços, segurs i lliures”, fins al punt que creu que “no seria necessari” desplegar militars dels Estats Units. “Regnaria l’estabilitat a la regió!”, va reblar.

Trump va llançar aquesta setmana la idea d’un control nord-americà sobre la Franja, amb vista a crear “la Riviera del Pròxim Orient”, en una roda de premsa a Washington al costat del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que va agrair les propostes del seu aliat.

Posteriorment, la Casa Blanca va matisar que Trump no s’ha compromès a desplegar tropes nord-americanes a Gaza com a part de la seua proposta perquè els Estats Units prenguin el control de la Franja.

D’altra banda, Trump tenia previst firmar ahir una ordre executiva per sancionar la Cort Penal Internacional (CPI) per les accions contra els Estats Units i els seus aliats, com Israel, segons va confirmar un funcionari de la Casa Blanca.

Decret contra les dones trans en l’esport

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha firmat una ordre executiva que impedeix a les dones trans competir en esports femenins, una mesura promesa durant la seua campanya electoral i que ha estat criticada per organitzacions de Drets Humans.“En els últims anys, l’esquerra radical ha impulsat una campanya per erradicar el concepte de sexe biològic i reemplaçar-lo amb una ideologia de transgènere militant”, va assenyalar poc abans de firmar el decret, agregant que “a partir d’ara els esports femenins seran només per a dones”.Aquesta és una de les últimes mesures impulsades per Trump contra la comunitat LGTBIQ+ als Estats Units. El magnat republicà ja va prohibir la setmana passada els procediments de reassignació de sexe en els menors de 19 anys, en particular aquells que impliquin intervencions químiques i quirúrgiques.De la mateixa manera, ha firmat decrets per prohibir a militars trans servir a les Forces Armades; ha eliminat els programes federals de diversitat, equitat i inclusió (DEI, per les sigles en anglès) i ha ordenat que només es reconegui el binarisme de gènere.

Panamà nega que els vaixells dels EUA passin gratis pel canal

El president panameny, José Raúl Mulino, va desmentir ahir les afirmacions del departament d’Estat dels EUA, que va difondre un comunicat en el qual assegurava que a partir d’ara els vaixells nord-americans podrien circular pel canal de Panamà de forma gratuïta. Mulino, que va dir sentir-se “sorprès” pel document en qüestió, va afirmar que es tracta d’una “falsedat” que resulta “intolerable”.Aquesta situació es dona després de la visita del secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, al país, enmig de les pressions de Trump per “recuperar” el canal a causa de la suposada influència xinesa sobre la via i el tracte “injust” cap als seus vaixells.

Washington rebutja tornar armes nuclears a Ucraïna

Keith Kellogg, l’enviat especial per a Ucraïna del president dels EUA va respondre al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que no tornaran l’armament nuclear que li va ser requisat el 1994, després que el mandatari plantegés l’esmentada proposta si no es produïa l’adhesió a l’OTAN. “La possibilitat que recuperin les seues armes nuclears és entre escassa i nul·la. Siguem honestos, sabem que això no passarà”, va concloure.Mentrestant, França va anunciar que els primers caces Mirage 2000 cedits per França a Ucraïna han arribat a aquest país. Així mateix, Ucraïna va rebre una nova partida dels avions de combat F-16 neerlandesos.