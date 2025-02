Diplomàtics critiquen Albares per acomiadar tres ambaixadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Diplomàtics espanyols han acusat el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, de prendre decisions “arbitràries” i no seguir criteris objectius per cessar ambaixadors. Una queixa que arriba després del cessament dels representants d’Espanya a Bèlgica, Croàcia i Corea del Sud. El primer va ser caçat per les càmeres dormint durant un discurs d’Albares i va qualificar el seu acomiadament de “maniobra ridícula i mesquina”. Al de Croàcia el va cessar després de fer un escrit a favor de la Corona i al de Corea del Sud, per reunir-se amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sense informar el ministeri. L’Associació de Diplomàtics Espanyols no veu una purga política, però demana que la selecció de candidats per a aquests càrrecs sigui “transparent i previsible”.