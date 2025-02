Mata la dona davant dels quatre fills i incendia l'habitatge familiar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 48 anys, que no comptava amb protecció malgrat portar un mes al sistema Viogén, va ser assassinada ahir al seu domicili de Benalmádena, a Màlaga, en presència dels seus quatre fills, presumptament en mans de la seua parella que posteriorment va calar foc a la casa. L’home, ja arrestat, va ser qui va alertar d’un incendi al seu habitatge cap a les cinc de la matinada de dissabte a ahir. Els primers a personar-se al lloc van ser agents de la Policia Local, que van trobar l’individu al costat dels fills fora de l’immoble, que s’estava cremant. Després de sufocar les flames, els policies van trobar dins de l’habitatge la víctima, amb possibles signes d’haver estat colpejada i escanyada. Al pis convivien l’home, de 42 anys i nacionalitat nigeriana, i la dona, de nacionalitat espanyola, amb tres fills de la parella –tots menors– i un altre fill d’ella d’una relació anterior, major d’edat.

Malgrat que la investigació està en una fase inicial, de les primeres indagacions es desprèn que els menors, que van relatar als investigadors el que havia passat, també podrien haver estat agredits pel pare i s’investiga un possible episodi anterior de violència de gènere el mes passat. De fet, la dona havia entrat en el sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Viogén) fa un mes per una denúncia d’ofici, però no tenia mesures de protecció perquè el cas està inactiu. La denúncia cursada d’ofici suposa que no la va presentar la víctima, sinó que l’han pogut portar a terme persones del seu entorn o des de serveis socials o sanitaris que l’hagin atès, entre altres possibilitats.

Si es confirma la naturalesa masclista del crim, aquesta seria la segona víctima del 2025

Des de començament d’any, una dona ha estat assassinada per la seua parella o exparella, a més d’aquest cas, ara en investigació. Des que va arrancar l’estadística oficial, el 2003, són 1.294 les dones que han estat assassinades per les seues parelles i exparelles.

Més de cent persones es van concentrar ahir a la localitat en repulsa d’aquest assassinat.

Investiguen l’homicidi d’un jove de 25 anys a Tortosa

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra està investigant la mort violenta d’un home, d’uns 25 anys, el cos del qual va ser trobat dissabte a la localitat tarragonina de Tortosa. Els fets van ocórrer cap a les 18.00 hores, quan els serveis d’emergència van rebre l’avís de la localització d’una persona morta a la via pública, a la zona del Castell de la Suda. Fins a la zona es van desplaçar agents dels Mossos que van comprovar que el cos de l’home presentava signes de violència i actualment el cas està sota secret de les actuacions. Aquest és el novè crim que es comet a Catalunya des que va començar l’any i el primer a la província de Tarragona. El primer crim va tenir lloc al centre històric de Barcelona el 4 de gener. Des d’aleshores, hi ha hagut homicidis a Cervelló, Sant Joan de les Fonts, Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Camí, Barcelona i Badalona.