La Casa Blanca prepara acomiadaments “a gran escala” a l'Administració

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, ha firmat una ordre executiva per reduir “significativament” la plantilla de l’Administració pública i atorgar més poder al nou departament d’Eficiència Governamental, que està sota la supervisió d’Elon Musk i s’encarrega de retallar la despesa pública. Va comparèixer davant de la premsa al Despatx Oval de la Casa Blanca al costat de Musk, que estava acompanyat pel seu fill menor, X Æ A-Xii, a qui l’empresari anomena X.

Trump de seguida va cedir la paraula a Musk, que va realitzar extenses declaracions en les quals va afirmar que l’Administració federal s’ha convertit en una “quarta branca no electa” i va subratllar la necessitat d’implementar “controls de sentit comú” per reduir, entre altres coses, despeses innecessàries. Segons detalls filtrats a mitjans com Semafor i The Washington Post, aquesta última ordre executiva insta els líders de les agències governamentals a restringir la reposició de vacants després de les baixes de personal. Sota la nova ordre executiva de Trump, les agències només podran contractar un nou empleat per cada quatre que deixin el seu lloc, una vegada finalitzada l’actual congelació de contractacions federals.

El líder republicà pressiona la Reserva Federal perquè abaixi els tipus d’interès

Ja ha desmantellat de facto l’Agència dels EUA per al Desenvolupament Internacional i l’Oficina de Protecció Financera del Consumidor, creada després de la crisi financera del 2008, amb el tancament de les seues oficines i incertesa sobre el futur dels seus empleats.

D’altra banda, Trump va demanar que abaixin els tipus d’interès en paral·lel a la seua política de pujada d’aranzels generalitzats, en moments previs que es conegués la pujada de la inflació en una dècima, fins al 3 per cent, al gener.