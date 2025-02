Trump i Putin pacten negociar la pau a Ucraïna “immediatament”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, van mantenir ahir una conversa telefònica en la qual, entre altres assumptes, van abordar la guerra a Ucraïna i es van comprometre a iniciar negociacions “immediatament” per acabar amb el conflicte.

D’acord amb el magnat, l’objectiu principal d’aquestes negociacions, que està convençut que seran tot un “èxit”, és el de posar fi a una guerra que no hauria esclatat si ell hagués estat president dels Estats Units i que lamentablement deixa “milions” de morts. “No s’han de perdre més vides”, va reblar.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va mantenir també ahir una conversa amb Donald Trump en la qual van abordar els pròxims passos conjunts per aturar la guerra i aconseguir “una pau duradora i sòlida”. “Com va dir el president Trump, fem-ho”, va afirmar Zelenski a les seues xarxes socials a l’informar del contingut de la conversa, que es va produir poc després de la conversa de l’amb Putin.

Aquests contactes es van produir poc després que el secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessante, de visita oficial a Kíiv, es reunís amb Zelenski per aplanar el camí. El president ucraïnès havia afirmat, abans de l’encreuament de trucades, que anava a proposar un “intercanvi” de territoris a Rússia en el cas que Trump aconseguís organitzar negociacions de pau amb el Kremlin.

Tanmateix, Moscou va rebutjar de ple un possible canvi dels districtes fronterers ocupats per Ucraïna a la regió de Kursk per territoris sota control de l’exèrcit rus a Ucraïna.

Per la seua part, l’alta representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, va assenyalar que s’ha de tenir en compte els europeus i els ucraïnesos a l’hora d’arribar a un acord de pau. D’altra banda, el Comitè d’Instrucció de Rússia (CIR) va anunciar un cas penal contra el periodista espanyol Alberto Rojas, que treballa per al diari El Mundo, per entrar il·legalment a la regió russa de Kursk, ocupada parcialment per tropes ucraïneses, acusacions que el diari espanyol va negar de forma taxativa.