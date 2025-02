Condemnat l’exnúmero 2 de la Policia pel cas del ‘pendrive’ dels Pujol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la condemna d’un any de presó a Eugenio Pino, director adjunt de la Policia amb el Govern de Mariano Rajoy, per revelar secrets de Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l’expresident de la Generalitat, continguts en un pendrive. La Sala Penal del Suprem desestima així els recursos presentats tant per Pino com per la Fiscalia contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que va imposar la condemna, que inclou una multa de 7.200 euros i el pagament d’una indemnització de 2.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola.

Segons la resolució, les dades reservades van ser robades d’un dispositiu per autors desconeguts en una intervenció que no va comptar amb autorització judicial i Pino va ordenar incorporar-los a un pendrive i entregar-lo a la unitat policial que investigava aleshores la família Pujol.