Hisenda assegura que si l’SMI no tributa quedarà “tocat de mort”

El ministeri d’Hisenda es manté ferm en la seua pugna amb el de Treball a compte de la tributació del Salari Mínim Interprofessional arran de l’increment aprovat per a aquest any, i des del departament que dirigeix María Jesús Montero avisen que si se l’eximeix de l’IRPF, com reclamen els seus socis de Sumar, l’SMI quedaria estancat i “tocat de mort”. I és que no fer-ho, argumenten, obligaria a no apujar més aquest índex –que ara s’ha fixat en els 1.184 euros mensuals per catorze pagues–. La seua tesi és que l’SMI ha de continuar pujant, però que no pot fer-se a costa de la recaptació. També van posar èmfasi que els perceptors de l’SMI només hauran de tributar un 1,6% sobre la totalitat dels seus ingressos. Des d’Hisenda no parlen, ara per ara, de vies intermèdies per intentar arribar a un punt de trobada amb els de Yolanda Díaz i amb la resta d’aliats parlamentaris que, igual que el Partit Popular, estan en contra que l’SMI comenci a tributar. De moment, les proposicions de llei registrades per Sumar, els populars i Podem perquè tot continuï com a fins ara han estat enviades a l’Executiu perquè decideixi si fa ús de la seua facultat de veto.

D’altra banda, durant la sessió de control al Congrés, Montero va defensar que la proposta d’algunes formacions d’eximir de tributació el nou salari mínim implicaria “retallar la recaptació” amb la qual es finança l’estat del benestar. Davant d’això, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, li va etzibar que “la banca Montero sempre guanya”, a la qual cosa la vicepresidenta va respondre que els salaris equivalents al nou SMI pagaven 839 euros en IRPF quan governava el PP i ara el 80% no haurà d’abonar res.

Retrets entre Sánchez i Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar ahir al Congrés contra el Govern per les okupacions d’habitatges a Espanya i per “saquejar” els treballadors després d’apujar “97 vegades els impostos” i ara buscar que tributi el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Davant això, el president Pedro Sánchez li va respondre que Espanya “lidera el creixement econòmic a Europa” i va atacar el PP amb el cas Bárcenas i “la mala gestió que va fer de les residències de gent gran” en pandèmia la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Nogueras exigeix un salari més alt per als catalans

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va reclamar ahir el salari mínim interprofessional (SMI) sigui més alt a Catalunya que a la resta d’Espanya per l’elevat cost de la vida. “Per què l’SMI ha de ser igual si el cost de la vida és diferent? Per què no tenir-ho en compte? Si no ho fan, empobreixen cada dia una mica més les persones que viuen a Catalunya”, va asseverar Nogueras.