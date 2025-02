Vox impedeix que les Corts demanin la dimissió de Mazón

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de les Corts Valencianes va rebutjar ahir exigir la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió de la dana del 29 d’octubre, en una caòtica votació secreta que no va deixar sorpreses pel que fa al resultat. La votació de la proposta presentada per Compromís va tenir 52 vots en contra (equivalents als diputats del PP i Vox presents) i 41 a favor, que correspondrien al PSPV i Compromís, grups que van assegurar que diputats seus no van poder votar perquè no els va funcionar el sistema. La iniciativa, que Compromís va demanar que es votés per crida pública a cada diputat, finalment es va votar de forma electrònica i secreta, com va sol·licitar Vox dimecres, després d’haver-se anunciat que es faria en urna i finalment va tornar a l’opció del vot electrònic. Tot això mentre a les portes de la Cambra víctimes de la dana reclamaven que els tinguessin en compte i que Mazón dimiteixi immediatament.

En la sessió de control al president prèvia a aquesta votació, Mazón va responsabilitzar el Govern central dels efectes devastadors que va tenir la dana del 29 d’octubre i es va demanar “sobre qui pesen les vides”, mentre el PSPV i Compromís van exigir-ne la dimissió.

La dana, que ha deixat 224 persones mortes, 3 desapareguts i milers de damnificades a València, va centrar de nou la sessió de control a les Corts Valencianes, amb acusacions creuades sobre qui va tenir la responsabilitat d’alertar la població i sobre qui pesen les morts produïdes. El PSPV i Compromís van acusar Mazón de ser un “mentider” i d’aferrar-se al càrrec de president, malgrat ser el responsable de les conseqüències que ha tingut la dana, i li van instar a dimitir per la seua “indignitat” i per no haver tingut “la decència” de demanar perdó a les víctimes ni de reunir-s’hi.

Mentrestant, el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació després de la dana, Francisco José Gan Pampols, va dir sentir-se “completament” avalat i amb la confiança de Mazón.