Els conservadors de la CDU guanyen les eleccions a Alemanya amb un 29% dels vots, però el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya (AfD) serà segona força amb un 20% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna. Un cop tancats els col·legis electorals, els sondejos a peu d'urna confirmen la victòria de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) de Friedrich Merz i l'enfonsament dels socialdemòcrates de l'actual canceller alemany, Olaf Scholz, que cauen a la tercera posició per darrere l'extrema dreta amb un 16% dels vots. Els Verds queden com a quarta força (13,5%), seguits del partit d'esquerra Die Linke (13,5%), que supera els liberals (4,9%).

L'Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), una formació nova, escissió de l'esquerra populista, ha obtingut el 4,7% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna.

Resultats el 2021

Els socialdemòcrates de l'SPD van guanyar les darreres eleccions el 2021 amb un 25,7% dels vots, mentre que la CDU va caure a segon lloc amb un 24,1% dels vots. Els Verds es van convertir en la tercera força, amb un 14,7%, els liberals en la quarta, amb un 11,4%, i AfD la cinquena, amb el 10,4%.

Després d'aquests resultats, l'SPD liderat per Scholz va formar una coalició de govern amb els ecologistes i els liberals, però aquests últims la van dinamitar al novembre i el canceller socialdemòcrata es va veure obligat a convocar eleccions anticipades.