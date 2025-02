Els EUA presenten davant de l’ONU un projecte unilateral per acabar la guerra a Ucraïna

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va anunciar ahir la presentació unilateral davant de l’Assemblea General de Nacions Unides d’una “senzilla i històrica” proposta de resolució per acabar amb la guerra d’Ucraïna a través d’una “pau duradora”.

El comunicat de Rubio no presenta el text per si mateix però l’agència DPA ha aconseguit una còpia de la proposta, molt escarida, que es limita lamentar la pèrdua de vides i a implorar un ràpid final al conflicte. Contrasta amb una altra declaració recolzada per Europa que exigeix la retirada “immediata, completa i incondicional” d’Ucraïna de les forces de Moscou, una cosa que la Casa Blanca no inclou en el seu projecte de resolució.

La proposta nord-americana tampoc no responsabilitza explícitament Rússia de la invasió ni la denomina com a estat agressor, com sí que fa l’europea.

D’altra banda, el Govern dels Estats Units ha pressionat Ucraïna perquè retiri un projecte de resolució a les Nacions Unides condemnant la invasió russa i ha demanat reemplaçar-lo per un llenguatge suavitzat cap a Rússia, segons va informar el diari The Washington Post.

Quan ahir es complien tres anys de la invasió russa sobre Ucraïna, governs com el d’Alemanya, el Regne Unit i els Països Baixos han declarat suport al president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, davant la nova iniciativa del president dels Estats Units per acordar la pau directament amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. El mateix president ucraïnès va dir divendres que els seus aliats europeus “poden i han” d’implicar-se més en el camí d’Ucraïna cap a la pau i va agregar que aquest esforç ha de ser coordinat amb els Estats Units.

Trump purga la cúpula militar dels EUA i anuncia més retallades

El president dels EUA, Donald Trump, ha destituït el cap de l’Estat Major Conjunt de les Forces Armades, Charles Brown, conegut per les seues polítiques d’igualtat dins de les Forces Armades nord-americanes. Poc abans, el departament de Defensa dels EUA també va anunciar que reduirà els efectius civils en almenys un 5%, com a part de l’objectiu del Govern de retallar el nombre de funcionaris. A més, Trump va demanar el seu assessor en matèria d’“eficiència administrativa”, el magnat Elon Musk, que dediqui encara més energia a aplicar la política de retallades a l’administració pública.

D’altra banda, va firmar una ordre executiva que amenaça d’imposar aranzels als països que apliquin taxes digitals a les empreses dels EUA, entre els quals Espanya, el Regne Unit i França.