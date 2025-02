Illa i Junqueras es reuneixen en vigílies de les comissions bilaterals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va augurar ahir que “segurament hi haurà moments molt decisius” en els propers dies i en les pròximes hores, textualment, en matèria de llengua catalana i el finançament singular per a Catalunya.

Així es va expressar Junqueras davant del consell nacional d’ERC que es va reunir a Barcelona, i abans de la seua primera trobada va publicar amb el president, Salvador Illa, des que va tornar a la presidència dels republicans després de guanyar el congrés intern de la formació.

“Som aquí per ser exigents amb la sobirania del nostre país. Perquè és la manera de donar el millor servei a tota la nostra gent, a tota la gent del nostre país. I també perquè volem construir les majories necessàries per fer-ho possible”, va assegurar.

Sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat, Junqueras va valorar els passos fets aquesta setmana per a aquest objectiu que, en les seues paraules, han aconseguit traduir un acord d’investidura entre els socialistes i els republicans a un acord entre el Govern central i l’Executiu català. També va situar la futura negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2026 com un moment en el qual Esquerra tindrà, va dir, una força decisiva: “Són elements que ens generen la confiança necessària que serem capaços de traspassar els serveis de Rodalies i de mitjana distància al Govern de la Generalitat per garantir un bon servei.”

La reunió arriba en una “setmana important”, van assenyalar des del Govern, després que ERC i PSC acordessin constituir l’empresa mixta que gestionarà Rodalies i el seu calendari, i just abans de les reunions de la Comissió Bilateral i de la Comissió Mixta de Transferències, que tindran lloc demà dilluns, i de la Comissió d’Assumptes Econòmics i Fiscals, que se celebrarà divendres.

Es preveu que en aquestes reunions bilaterals s’abordin “assumptes rellevants en matèria d’infraestructures i economia” i hi hagi avenços en el compliment dels pactes que Esquerra ha subscrit amb els socialistes, una condició que els republicans consideren indispensables per arribar a nous pactes.