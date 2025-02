Junts retira la petició d’una qüestió de confiança a Pedro Sánchez

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció de Junts va decidir ahir retirar la proposició de no llei que instava el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre’s a una qüestió de confiança, per així donar “temps” a l’Executiu central a “materialitzar” els acords pendents. La decisió dels de Carles Puigdemont arriba després que el verificador internacional present en els encontres entre Junts i el PSOE a Suïssa, Francisco Galindo Vélez, fes la petició de retirar la proposició sobre qüestió de confiança, que s’havia de debatre avui al Congrés. El secretari general de la formació catalana, Jordi Turull, va advertir que la confiança del seu partit cap a Sánchez segueix “absolutament deteriorada”, però que han decidit atendre la petició de Galindo, en un “últim esforç per evitar la ruptura” i per “donar temps” que el Govern estatal “materialitzi” els acords encara pendents de complir. Turull, que no va voler parlar de terminis per donar compliment a aquests pactes, va assegurar que retirar la proposició no vol dir fer confiança al PSOE, sinó donar-la al mediador, que els reclamava “un temps de pròrroga”.

Des de l’Executiu, la vicepresidenta segona i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que la situació “posa de manifest” que el Govern central “dialoga fins a l’extenuació”.

Abans de conèixer-se la decisió de Junts, el diari La Vanguardia va informar que el Consell de Ministres d’avui té previst aprovar l’adhesió a un protocol del Conveni Europeu de Drets Humans que permetrà als tribunals d’alt rang espanyols demanar opinions consultives al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Aquesta iniciativa, fruit d’un acord assolit entre l’Executiu i Junts, s’enviarà a les Corts per a la ratificació.

Respecte als acords que les dos formacions tenen pendents, el ministre per a la Transició Digital, Óscar López, va afirmar en una entrevista a RNE que és possible arribar a un acord sobre immigració, però aquest haurà d’emmarcar-se dins de la Constitució. En aquest sentit, va recordar que el 2001 el govern de José María Aznar va transferir les competències en sanitat i educació a diversos territoris que encara no les tenien.