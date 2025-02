García Ortiz va fer desaparèixer proves, segons el jutge

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El magistrat Ángel Hurtado ha dit que és una “evidència” que el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, “ha fet desaparèixer proves” que podrien trobar-se als seus mòbils, una cosa que no pot ignorar que tingui incidència en la causa. Hurtado ha dictat un acte en el qual estableix que a partir d’ara els annexos dels informes de l’UCO no s’entreguin a les parts, sinó que es consultin a la Secretaria del tribunal, després de la queixa de García Ortiz, sobre vulneració de la normativa de protecció de dades per la difusió d’anteriors informes.

El fiscal general està investigat per un presumpte delicte de revelació de secrets, relacionat amb la filtració d’informació d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sobre la seua investigació per frau fiscal. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) acredita que el fiscal general va esborrar tots els seus missatges de WhatsApp fins en dos ocasions, el 16 d’octubre, el dia que el jutge va obrir la investigació contra ell, i que el seu compte de correu personal ha estat eliminat.

Amb tot, el Govern central manté el seu suport a García Ortiz.

Ábalos atribueix a un “lapsus” no haver declarat un immoble

� L’exministre de Transports José Luis Ábalos ha informat el jutge del Tribunal Suprem que l’investiga pel cas Koldo que per un “lapsus que va patir en el moment de prestar la seua declaració” dijous passat 20 de febrer va oblidar reconèixer un immoble de la seua propietat. En aquell interrogatori, al ser preguntat per les propietats que tenia, Ábalos va fer referència al seu habitatge particular a València, així com el local baix de l’esmentat habitatge. Ara, recorda que “no havia indicat cap altra propietat que havia adquirit en proindivís el 13 de març del 2003”. D’altra banda, l’empresària Carmen Pano va ratificar ahir davant del Suprem que va entregar 90.000 euros a la seu del PSOE a Ferraz per ordre de Víctor de Aldama.