Ucraïna arriba a un pacte amb els EUA per compartir recursos naturals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Ucraïna ha arribat a un acord amb els Estats Units per destinar el 50% dels beneficis de l’explotació dels seus recursos naturals que encara estan per explotar a un fons d’inversió conjunt sobre el qual la part nord-americana tindrà un poder de decisió més gran i que servirà per fer inversions en l’economia ucraïnesa.

El pacte es va conèixer després que el president de Rússia, Vladímir Putin, oferís al seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, els minerals crítics de les terres rares del territori d’Ucraïna ocupades per Moscou.

D’altra banda, Putin va suggerir també que Rússia podria reprendre la venda d’alumini als Estats Units i va assegurar que pot subministrar fins a “dos milions de tones al mercat nord-americà”.

Mentrestant, les autoritats ucraïneses van proposar als seus socis gravar amb impostos especials l’energia i matèries primeres russes una vegada finalitzi la guerra, atès que el preu de la reconstrucció del país supera ja amb escreix el valor dels actius russos congelats. “Els fons de l’agressor han de treballar per a Ucraïna”, van dir.

Des de Brussel·les, la Unió Europea va subratllar que el bloc europeu i els Estats Units continuen tenint un “interès comú” a aconseguir una pau “justa i duradora” a Ucraïna i va defensar treballar junts com a “aliats” malgrat el xoc viscut a l’Assemblea General de Nacions Unides, on el govern de Washington va girar de posició i es va situar al costat de Rússia en contra d’una resolució pel tercer aniversari de la invasió d’Ucraïna.

Mentrestant, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, va anunciar un compromís per elevar la despesa en Defensa fins al 2,5 per cent del PIB el 2027, a costa de retallar d’altres fons com per exemple l’ajuda exterior.

El Govern de Letònia va anar més enllà i en boca del seu president, Edgars Rinkevics, va anunciar la seua intenció de gastar en defensa el 5 per cent del Producte Interior Brut per al 2028, responent així a les exigències de Trump als seus socis de l’OTAN.

Elon Musk deixa milers d’empleats federals a l’atur

Amb un correu electrònic, milers d’empleats federals del Govern dels EUA s’han assabentat que havien estat acomiadats per ordre del president Donald Trump i el seu aliat Elon Musk per retallar la despesa pública. Encara en campanya, Trump va anunciar que si arribava a ser president encarregaria el conseller delegat de Tesla i amo d’X que “desmantellés la burocràcia governamental, retallés les regulacions excessives i les despeses innecessàries i reestructurés les agències federals”. I no han perdut el temps, perquè des que Trump va tornar a la Casa Blanca el 20 de gener l’atur a Washington, on es troben les agències federals, s’ha disparat.