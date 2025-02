Sánchez avisa que la UE es defensarà davant dels “aranzels injustificats” nord-americans

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que la Unió Europea defensarà els seus interessos davant dels que l’ataquen amb “aranzels absolutament injustificats que amenacen la nostra sobirania econòmica”. Així es va pronunciar durant una intervenció des de Zamudio l’endemà que el president dels Estats Units, Donald Trump, afirmés que la Unió Europea “es va formar per fotre els Estats Units” i que els aranzels que ha previst per al bloc comunitari rondaran el 25%. “Estem preparats per a això i des de la UE adoptarem mesures proporcionades a aquest desafiament. Ho farem amb una ajuda específica a tots els sectors afectats”, va assenyalar. Sánchez va defensar que “no és veritat” que la Unió Europea es creés “per fastiguejar d’altres”, sinó que ho va fer a favor del “multilateralisme, l’entesa entre països, la pau, el desenvolupament econòmic i la justícia social”. “Bona part de la riquesa que avui tenen els Estats Units és gràcies també a Europa”, va emfatitzar. En aquesta línia, va asseverar que davant de qualsevol amenaça, involució o tancament de les economies, la UE respondrà amb una obertura comercial cap al món, ja que els reptes existents “no entenen de fronteres”.

També la Unió Europea va recalcar que està preparada per a tots els escenaris en una possible confrontació comercial amb els Estats Units, però va insistir que està centrada a “evitar els pitjors resultats” si hi ha una imposició mútua d’aranzels. Des de l’altre costat de l’atlàntic, Trump va prosseguir amb la guerra comercial i va mantenir l’ultimàtum per imposar aranzels a Mèxic i el Canadà dimarts vinent, malgrat que dimecres va obrir la porta a ajornar-ne l’entrada en vigor, ja que considera que els nivells de droga que entren des dels països veïns continuen sent “inacceptables”. Trump ha incidit especialment a l’entrada de fentanil, un tipus de droga del qual culpa també la Xina. De fet, el mandatari va informar també que els aranzels a les importacions xineses augmentaran al 20% també a partir de dimarts. Així, els EUA preveuen elevar un 10% addicional la taxa, que ja va imposar d’un 10% aquest mes.

El britànic Starmer reclama a Trump garantir la seguretat d’Ucraïna

El primer ministre britànic, Keir Starmer, va advertir ahir que Putin podria intentar una nova invasió d’Ucraïna si els Estats Units no ofereixen garanties de seguretat al país després d’assolir un hipotètic acord de pau. Starmer, que es va reunir amb el president nord-americà, Donald Trump, a la Casa Blanca, va defensar que “una treva sense un mecanisme de dissuasió només donaria a Putin l’oportunitat d’esperar i tornar a intentar-ho”. Per la seua part, Trump, va manifestar la seua confiança que el seu parell rus no atacarà de nou Ucraïna i acatarà els termes reflectits en aquest hipotètic acord de pau, que el mandatari veu “molt avançat”. Al principi, Trump havia supeditat les garanties de seguretat a Ucraïna a un acord amb Kíiv, que es firmarà avui, per a l’explotació de les seues terres rares. Tanmateix, el magnat ha matisat els últims dies la seua proposta i afirma ara que no existiran aquestes garanties. Aprofundint en la situació futura d’Ucraïna, Trump va rebutjar categòricament l’ingrés dels ucraïnesos a l’OTAN.

D’altra banda, després de ser preguntat sobre unes declaracions en les quals va titllar de “dictador” el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el magnat va respondre amb ironia: “No puc creure que hagi dit això. Següent pregunta.”