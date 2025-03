L’Estat i la Generalitat pacten la gestió compartida de l’impost de matriculació

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Generalitat i Estat van pactar ahir, en el marc de la reunió de la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals (CMAEF), que les dos administracions gestionaran conjuntament l’impost de matriculació, que l’any passat va aportar 136 milions de recaptació a Catalunya. Actualment, l’Estat s’encarrega de la gestió d’aquest impost i cedeix la recaptació a la Generalitat, i a partir d’ara l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) habilitaran un “model de gestió compartida”, de manera que aquesta experiència servirà de prova pilot per assumir més endavant altres tributs.

En la trobada, la quarta i última celebrada entre ambdós executius en els últims deu dies, també es va donar el vistiplau que l’ATC tingui una major participació en la pròxima campanya de la renda.

Així mateix, ambdós executius van formalitzar el compromís per part de l’administració de l’Estat d’iniciar els tràmits legals necessaris per condonar el deute de 17.104 milions d’euros del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).

La consellera d’Economia del Govern, Alícia Romero, va qualificar aquesta major participació en la campanya de la renda del 2024 i la gestió compartida de l’impost de matriculació com un avanç en l’objectiu de la Generalitat de poder gestionar l’IRPF ja el 2026. Romero, que va recordar que el Govern contractarà 102 efectius més per reforçar l’assessorament telefònic i presencial de l’ATC, va admetre que per gestionar l’IRPF és “obvi” que l’Agència Catalana necessita “agafar més múscul” i una plataforma tecnològica com la de l’Agència Tributària espanyola.

D’altra banda, l’Estat va adquirir el compromís de definir abans del 31 de maig quina proposta de finançament farà per sufragar l’ampliació dels Mossos fins a arribar els 25.000 efectius el 2030. Aquest càlcul del cost d’ampliació del cos per part de la CMAEF es farà una vegada que la Junta de Seguretat determini quin és el calendari de desplegament dels Mossos en els propers anys.

Respecte al finançament singular per a Catalunya, un tema que no es va tractar durant l’encontre, la consellera va dir que preveu que la proposta encarregada pel Govern a un grup d’experts estigui acabada aquest maig o com a màxim” al juny per poder començar a negociar-la.

Romero demana al PP que “deixi de fer política contra Catalunya”

La consellera d’Economia, Alícia Romero, va retreure al PP que s’oposi a la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i li va demanar que deixi de fer “política contra Catalunya”. “És una proposta bona que no suposa cap privilegi per als catalans, sinó que afectarà en positiu totes les comunitats”, va asseverar. També, va respondre a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va titllar la quitança “d’insensata”. “Insensatesa és voler abaixar impostos als rics a canvi de destrossar serveis públics”, va lamentar Romero.

Por la seua part, la vicepresidenta, María Jesús Montero, va tornar a vaticinar que les autonomies presidides pel PP acabaran acceptant que el Govern central els condoni part del seu deute, mentre que el president de la Junta Andalusa, el popular Juanma Moreno, va insistir davant d’ella que el que cal és reformar el sistema de finançament.