Mor a l’intentar colar-se en un institut de Sabadell

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una persona que va ser trobada ahir al matí sense vida enganxada a una finestra de l’institut l’Escola Industrial de Sabadell que pel que sembla havia entrat al recinte per robar.

El director de l’escola va donar l’avís a la policia i els serveis d’emergències poc després de les set del matí, que, quan van arribar-hi, no van poder fer res per salvar-li la vida. Encara que es desconeixen les causes de la mort i s’investiga com un accident; entre les hipòtesis també hi ha que hagués patit, suposadament, un atac de cor.

El presumpte lladre hauria accedit sol al centre i tenia diversos antecedents per robatoris amb violència, segons van informar fonts de la investigació. L’home hauria entrat a l’edifici, la qual cosa hauria fet saltar les alarmes, sense que la policia que es va desplaçar fins al centre educatiu veiés res estrany.

A primera hora de la matinada, cap a les 6.00 hores, el personal de neteja va trobar el cadàver en una finestra d’un dels despatxos d’un dels edificis d’aules. Per la seua banda, la direcció del centre va avisar les famílies dels escolars i va suspendre l’activitat educativa, i ara treballa per acompanyar emocionalment l’alumnat quan tornin a les aules la setmana vinent, segons va informar ahir.