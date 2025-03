Els líders europeus conformen una coalició de cara a la pau a Ucraïna

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El primer ministre britànic, Keir Starmer, amfitrió dels líders europeus i del Canadà, entre ells l’espanyol Pedro Sánchez, reunits ahir a Londres, va anunciar la formació d’una coalició de països disposats a defensar un acord per posar fi a la guerra d’Ucraïna i a ser garants de la pau. “Desenvoluparem una coalició (de països) disposats a defensar un acord per posar fi a la guerra d’Ucraïna, que serà presentat als Estats Units, i a ser garants de la pau”, va explicar Starmer després de la trobada.

A més, van acordar mantenir l’ajuda militar i incrementar la pressió econòmica sobre Rússia, així com defensar la necessitat que Ucraïna estigui representada en qualsevol taula en què es negociï la pau.

El Regne Unit, França i altres països treballen ja en un pla per acabar amb la violència a Ucraïna. De fet, Starmer va explicar que ja ha tractat els detalls del pla amb el president dels EUA, Donald Trump.

“L’objectiu de la reunió era unir els aliats europeus en això. La nostra posició inicial ha de ser posar Ucraïna en la posició més forta possible”, va argumentar Starmer. A més, es va referir a les “garanties” necessàries per evitar “més conflictes”.

Starmer va revelar a més que destinaran 1.600 milions de lliures per a l’adquisició de 5.000 míssils de defensa antiaèria per a Ucraïna. Aquesta xifra se suma als 2.200 milions de lliures anunciades dissabte i recolzades per un préstec sobre fons embargats a Rússia.

D’altra banda, Starmer va rebutjar que els EUA “no siguin un soci fiable” i va recordar el seu suport “des de fa moltes dècades”.

Després d’aquesta cita, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va subratllar la necessitat de “rearmar urgentment” no només Ucraïna sinó també Europa.

“A diferència dels EUA, Europa vol continuar la guerra”

El ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, es va pronunciar ahir radicalment en contra del possible desplegament de forces militars europees en territori ucraïnès, com plantegen des de fa temps el primer ministre britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, a l’assegurar que aquesta decisió representaria una nova “incitació” a la guerra a Europa.

A més, va afirmar que, a diferència del Govern dels Estats Units, els governs europeus volen la continuació de la guerra, en una entrevista publicada pel grup mediàtic castrense Krásnaya Zvezdá.

EUA: “Zelenski hauria de plegar si no firma l’acord de terres rares”

L’assessor de Seguretat Nacional dels EUA, Mike Waltz, va afirmar ahir que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, hauria de deixar el càrrec si finalment no firma l’acord per a l’explotació de terres rares negociat amb Washington i si no accedeix a acabar la guerra amb Rússia. “Necessitem un líder que pugui tractar amb nosaltres, que pugui pactar amb els russos i posar fi a aquesta guerra”, va afirmar Waltz en declaracions a la CNN. “Sembla que els motius personals o polítics del president Zelenski no inclouen el final de la guerra al seu país, així que crec que tenim un veritable problema entre mans”, va argumentar. Waltz es va referir també a la discussió mantinguda divendres a la Casa Blanca entre Zelenski i el president nord-americà, Donald Trump. “Entrar al Despatx Oval amb aquest llenguatge corporal, negant amb el cap i de braços plegats, és una falta de respecte”, va opinar.

Així mateix, va dir que “Rússia haurà de donar garanties de seguretat i fer concessions territorials”, mentre que Europa “haurà d’assumir el lideratge en termes de garanties de seguretat”.